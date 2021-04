One Piece 1010 - la tecnica più potente di Zoro

Che Roronoa Zoro avesse brillato all’interno delle scene dell’arco narrativo del Paese di Wano era risaputo, e adesso, proprio in One Piece 1010, lo si vede sfidare a viso aperto l’Imperatore Kaido ricorrendo alla sua tecnica attualmente più potente.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1010

Mentre Rufy è per terra senza energie dopo aver subito l’attacco di Kaido dal nome Kousanze: Rag-Naraku, Zoro ha compreso che era arrivato il suo momento e per sconfiggere l’Imperatore avrebbe dovuto usare tutto il suo potere accompagnato dalle inseparabili spade.

Pertanto, Zoro sfodera la tecnica inedita a nove spade che, a detta dello stesso Kaido, è intrisa del potere dell’Haki del Re Conquistatore. In altre parole, pare che la tecnica di Zoro sia stata accompagnata da tale tipo di Haki, ma, quando Kaido chiede se anche lo spadaccino può ricorrere a quel tipo di potere, non sa cosa dire dal momento che il suo unico obiettivo era ferire definitivamente l’avversario.

E’ plausibile che Zoro non sia in grado di ricorrere al quel tipo di Haki, piuttosto è stato in grado di evocarlo grazie al suo naturale Haki dell’Armatura assieme al Re Conquistatore intriso nella Enma, la leggendaria katana ereditata da Kozuki Oden.

Kaido non è stato ferito a morte, ma ha lasciato una cicatrice eterna sul suo corpo.

Zoro, invece, cade al suolo consapevole che questa sarebbe stata la sua tecnica più forte e dopo averla sfoderata avrebbe perso le forze.

Col dubbio, pertanto, se Zoro sia in grado di controllare il Re Conquistatore, adesso sta a Rufy abbattere una volta per tutti l’indemoniato Imperatore.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1010 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 97 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 969 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.