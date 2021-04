Black Adam ha tra i suoi interpreti principali Sarah Shahi, attrice di origini iraniane e spagnole nota per la sua partecipazione a serie come Life e Person of Interest.

Il suo ruolo non è ancora stato rivelato ufficialmente, ma si è rumoreggiato che potesse interpretare Adrianna Tomaz/Isis – la controparte femminile del protagonista interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson.

Una conferma sul ruolo sembrerebbe essere arrivata da una storia di Instagram, non più visibile, nella quale l’attrice ha scritto:

Oggi è il mio primo giorno di riprese. Sono stata scritturata in questo ruolo un anno fa.

[…] Molto orgogliosa di rappresentare i miei fratelli e sorelle mediorientali Adrianna.

A proposito di Black Adam

Interpretato da Dwayne Johnson nel ruolo del protagonista, Black Adam è il secondo progetto di DC Films e New Line Cinema nato dal successo del film Shazam! di David F. Sandberg; l’altro è Shazam! Fury of the Gods, previsto per il 2 Giugno 2023.

Affiancano “The Rock” Noah Centineo nella parte di Atom Smasher, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Quintessa Swindell nella parte di Cyclone e Pierce Brosnan nel ruolo di Dr. Fate.

Jaume Collet-Serra dirige il film; la più recente stesura della sceneggiatura è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, Adam Sztykiel aveva scritto la precedente.

Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia di Seven Bucks Productions producono il film insieme a Beau Flynn di FlynnPictureCo.

Scott Sheldon di FlynnPictureCo è il produttore esecutivo.

Le riprese del film sono iniziate ad Aprile ad Atlanta, l’uscita è al momento prevista per il 29 Luglio 2022.

