Su Yahoo! Auctions giapponese sono state messe in vendita diverse carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! da una moglie che, dopo aver scoperto che suo marito la tradiva, ha messo in vendita le sue carte, lasciando al miglior offerente il costo della sua vendetta.

Le carte di Yu-Gi-Oh! sono state già protagoniste di una bizzarra vicenda qualche tempo fa, ma quella volta un uomo aveva scalato un edificio per rubare delle carte rare da rivendere.

Potete dare un’occhiata all’asta qui, e vedrete che sono state messe in vendita 26 scatole multi-pack di Yu-Gi-Oh!, almeno 25 delle quali sembrano non aperte. Molte provengono dalle prime serie della storia del gioco e il set include pacchetti di Magic Ruler, Pharoah’s Servant, Curse of Anubis, Thousand Eyes Bible, Mythological Age e Spell of Mask. Il venditore ha anche pubblicato il seguente messaggio:

“Questa è la mia prima inserzione su Yahoo! Aste. Come atto di vendetta contro mio marito per avermi tradita, ho deciso di vendere la sua collezione. Gli articoli non sono aperti, quindi sarei felice se riuscissi a ottenere un buon prezzo. Le scatole sono state su uno scaffale con una copertura sopra, quindi non sono nemmeno impolverate. Non ho molta familiarità con i giochi di carte collezionabili, ma per i miei occhi inesperti gli oggetti non hanno danni o lacerazioni, quindi per favore accetta le loro condizioni così come sono. Grazie“.