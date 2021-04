Pokémon è da quasi 25 anni uno dei migliori franchise di intrattenimento del Giappone, che ha un fascino multigenerazionale e si sta avvicinando al punto in cui la cultura pop può iniziare a fondersi con la cultura tradizionale. L’ultimo esempio di ciò è una nuova linea di kimono Pokémon!

I bellissimi kimono dei Pokémon

I kimono a noleggio sono il risultato di una collaborazione tra il franchise Pokémon e la catena di studi fotografici per bambini Studio Alice in Giappone. Sono stati creati in totale 4 modelli per il festival Shichi-Go-San (letteralmente “Sette-Cinque-Tre”), in cui i genitori portano i loro bambini di tre, cinque e sette anni al loro santuario shintoista locale per pregare per la loro salute e prosperità future.

Dal momento che i bambini fanno le loro visite al santuario indossando uni kimono, la gita è solitamente accompagnata da una sosta in uno studio fotografico per scattare foto ricordo per genitori e nonni, motivo per cui Studio Alice è coinvolto nel progetto di noleggio del kimono.

Le bambine di solito fanno le loro visite al santuario alle età di tre e sette anni, e il kimono Pokémon per bimbe di tre anni (alte circa 100 centimetri) vede Pikachu come protagonista, accompagnato da Mew e poche altre specie:

Per le bambine di sette anni (120-130 centimetri), c’è il kimono Eevee, con le sue innumerevoli evoluzioni:

I bimbi, d’altra parte, fanno le loro visite al santuario di Shichi-Go-San a cinque anni e le loro versioni del kimono (altezza di 110 centimetri) puntano i riflettori su Charizard e sul Pokémon leggendario Rayquaza:

Charizard è accompagnato da molte evoluzioni del trio iniziale originale…

…mentre il kimono di Rayquaza fa cenno a molti altri Pokémon extra-rari ed extra-potenti:

Se si vuole vestire il proprio bambino come un Pokémon, Studio Alice ha anche un costume fotografico per bambini di Pikachu:

Questa volta, l’abito è per bambini tra i 70 e gli 80 centimetri di altezza, e secondo lo Studio Alice si adatta a un’età compresa tra i tre e i 12 mesi. Lo studio offre anche 3 diversi sfondi Pokémon per le foto:

I costumi per bebè di Pikachu (solo per uso in studio) saranno i primi a essere disponibili il 19 aprile. L’attesa per il kimono sarà un po’ più lunga, poiché Shichi-Go-San è una festa autunnale, e i kimono di Pikachu, Eevee e Charizard saranno disponibili per l’uso in studio il 1° agosto e per i noleggi giornalieri l’11 settembre, lo stesso giorno in cui la versione di Rayquaza diventerà disponibile sia per lo studio che per l’uso diurno. Lo Studio Alice inizierà a prendere le prenotazioni per i kimono già dal 20 aprile.

Acquistate la T-Shirt di Pikachu QUI!