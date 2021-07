Il nuovo capitolo del manga di Black Clover ha mostrato ancora una volta le grandi potenzialità di Asta e del suo potere, questa volta andando a modificare la sua spada, Cacciatrice di Demoni, donandogli un nuovo aspetto, permettendogli così di combattere a pari merito con Lilith.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DEL CAPITOLO 289 DI BLACK CLOVER!

Nei capitoli precedenti Nacht aveva detto che Asta avrebbe potuto fare la differenza se fosse riuscito a formare un’unione completa con il diavolo nella sua grimorio, e Asta lo ha ben dimostrato, aumentando drasticamente il suo potere e la sua velocità d’attacco, senza contare la forza anti-magia delle sue armi.

Nel capitolo 288 improvvisamente, la magia di Lilith e Naamah viene neutralizzata, e Asta porta la Cacciatrice di Demoni su Naamah, tagliando il corpo del diavolo.

Il capitolo 289 riprende proprio da questo punto: nonostante Asta sia stato in grado di usare la sua anti-magia per annullare le abilità magiche dei gemelli demoni e tagliare il corpo di Naamah, questo non ferma l’attacco dei gemelli. Inoltre Lilith assorbe Naamah in se stessa per diventare un diavolo ancora più forte e dice ad Asta che è la preda definitiva e che non vede l’ora di sentirlo urlare.

La minaccia non è abbastanza per scoraggiare Asta, che corre contro un’enorme palla di fuoco lanciata da Lilith.

Asta le urla che tutto ciò che ha fatto non è stato altro che diventare più grande grazie al suo potere, e ribatte che lui ha fatto lo stesso. Ripensando a quanto era cresciuta la sua spada quando l’aveva caricata con l’antimagia in passato, fa lo stesso, aumentando però l’antimagia incanalata in essa.

La spada cresce più di quanto abbia mai fatto prima e Asta è in grado non solo di bloccare, ma anche di far rimbalzare la palla di fuoco gigante al mittente.

Il capitolo si conclude quindi con Magna Swing e Zora Ideale che guardano l’incredibile combattimento del loro compagno e con Magna che si chiede quanto grande potrà ancora diventare Asta.

