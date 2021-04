Star Comics ha annunciato la chiusura di un accordo di collaborazione con Ubisoft per la pubblicazione dei fumetti tratti dai popolari videogiochi della compagnia in Italia.

La linea Astra, etichetta dedicata al fumetto occidentale, ospiterà quindi i fumetti prodotti dalla casa editrice Glénat per il mercato franco-belga.

Si parte dopo l’Estate con Rabbids per poi proseguire con Assassin’s Creed.

Per le 17:00 di oggi è previsto un incontro di approfondimento sulle pagine Facebook e YouTube dell’editore, cui prenderanno parte Claudia Bovini (direttore editoriale Star Comics), Etienne Bouvier (Publishing Content Manager EMEA Ubisoft), Davide G.G. Caci (Publishing Manager Astra) e Robin Jolly (editor Glénat).

Di seguito il comunicato stampa ufficiale:

A trentacinque anni dalla sua fondazione, Ubisoft è oggi una realtà leader nel settore videoludico e vanta un ricco portfolio di marchi di fama mondiale, tra cui Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance, Watch Dogs e Tom Clancy’s The Division.

A partire dal 2009, Ubisoft ha iniziato a trasporre a fumetti i suoi universi, ma è nel 2020 che è stato svelato un piano più ampio di produzione di contenuti originali a fumetti basati sui più celebri franchise.

È proprio in quest’ottica che le due aziende hanno trovato il più fertile terreno per la loro collaborazione, unite dalla passione e da una grande esperienza.

Star Comics, da anni leader indiscusso del comparto manga (Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, fino alla recentissima hit Demon Slayer), vanta infatti un’esperienza di oltre trent’anni nel mondo del fumetto che l’ha portata a essere, nel 2020, il primo editore indipendente italiano per numero copie vendute.

«Star Comics è il miglior partner che potessimo sperare di avere in Italia, e sono certo che saprà offrire ai lettori italiani traduzioni fedeli e di qualità dei fumetti Ubisoft, proponendo edizioni che rispecchieranno appieno le visioni degli autori» ha dichiarato Etienne Bouvier, Publishing Content Manager EMEA di Ubisoft.

«Ubisoft è un partner prezioso, e siamo davvero contenti che ci abbiano scelti per questa bella avventura. I loro universi così straordinari e sfaccettati meritano di trovare la giusta dimensione anche per i fumetti: è proprio questo il nostro obiettivo.

Sentiamo una grande responsabilità, e non vediamo l’ora di condividere quanto stiamo facendo», ha concluso Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Star Comics.

Per celebrare l’inizio di questa collaborazione, Astra (l’etichetta di fumetto occidentale di Star Comics) pubblicherà un albetto – distribuito gratuitamente in libreria e fumetteria – con una breve storia di Assassin’s Creed: Valhalla e una serie di approfondimenti e anticipazioni.

La prima ondata di titoli arriverà dopo l’estate; il debutto avrà come protagonisti i brillanti e divertentissimi Rabbids, serie tra le più apprezzate in casa Ubisoft. Subito dopo, non mancheranno grandi sorprese che riguarderanno il noto franchise Assassin’s Creed.

I fumetti, prodotti originariamente per il mercato franco-belga da Éditions Glénat, saranno dei prestigiosi volumi cartonati di grande formato.

Un percorso che è solo all’inizio ma che, grazie agli emblematici personaggi tratti dall’universo Ubisoft e l’expertise di Star Comics nel campo del fumetto, conquisteranno senza dubbio gli appassionati, i videogiocatori e i nuovi lettori.