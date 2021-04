Final Fantasy XIV sta per fare il suo debutto sulla PS5 con una beta che includerà alcune modalità grafiche spiegate dallo sviluppatore stesso. A partire da oggi 13 aprile è infatti possibile partecipare a questa beta e provare con mano il gioco sulla nuova ammiraglia Sony.

A detta di Square Enix, la beta ha il principale scopo di testare le modalità grafiche, permettendo di farlo girare in tre versioni diverse: Versione 4K, 1440p oppure 1080p. Tutte e tre potrebbero essere profondamente diverse. Shoici Matsuzawa ha così commentato le tre modalità:

“Non vogliamo generalizzare, essendoci molti contenuti in Final Fantasy XIV, ma ci sentiamo di dire che a 1440p e a 1080p il gioco dovrebbe girare a 60 frame al secondo nelle sezioni di gioco normali. Optando per il 4K, quindi i 2160p, il frame rate dovrebbe arrivare a 40 al secondo, che è già più alto di quello che si vedeva su PS4.”

In parole povere questo fa presagire un Final Fantasy XIV come non lo si era mai visto prima.

Final Fantasy XIV – l’ampliamento del trial

La scorsa estate, Final Fantasy XIV è stato ampliato nella sua modalità trial, in cui ora si può accedere anche all’espansione Heavensward e il level cap è stato aumentato al 60, 35 invece per la versione di prova gratuita.

Heavensward, uscita per la prima volta nel giugno 2015, permette ai giocatori di entrare nella regione di Ishgard e risolvere la guerra di Dragonsong contro i draghi di Dravania. Le tre nuove caratteristiche disponibili sono gli Ar-Ra (ovviamente presenti nell’aggiornamento), le cavalcature volanti e il level cap al 60. A far da contorno a tutto avremo nuove missioni secondarie per arricchire l’esperienza ad Isghard.

Oltre l’espansione sono state introdotte le classi dell’Cavaliere Nero, dell’Astrologo e del Macchinista. Oltre a dar la possibilità di far provare Final Fantasy XIV in modo gratuito, questo permette anche ai giocatori di vecchia data di accedere alla patch 3.56. Vi ricordiamo che Final Fantasy XIV è disponibile per PC, PS3 e PS4 e dopo la sua travagliata storia di sviluppo, è divenuto uno dei più influenti MMORPG sul mercato.

Ormai quindi manca poco per il suo arrivo definitivo su PS5.

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn per PS4