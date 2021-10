BioShock 4 – trapelano novità sul gioco

BioShock 4 esiste ed è in sviluppo. A farlo sapere sono tutta una serie di rumor trapelati tramite Cloud Chamber, il team che sta sviluppando il gioco. Ecco che dunque veniamo a sapere che non solo il gioco sarà open world, ma che avrà un’ambientazione inedita, non essendo ambientato né a Rapture, né a Columbia.

Cloud Chamber è al momento alla ricerca di un programmatore di IA, un designer di interfacce, un senior world designer e altre figure specializzate, probabilmente proprio per questo progetto di BioShock 4. Questo fa però pensare che i lavori siano ancora in uno stadio iniziale e che ci vorrà tempo prima di vedere qualcosa di concreto, senza parlare di una possibile data d’uscita.

Comunque, per adesso, queste nuove informazioni fanno ben sperare, anche tenendo conto dei nomi che ci sono dietro il progetto.

BioShock 4 – la serie continua

I lavori su un nuovo BioShock erano stati confermati già da un po’ di tempo. Non a caso 2K aveva annunciato poco più di un anno fa di aver formato un nuovo studio di sviluppo chiamato Cloud Chamber, a cui era stata data la responsabilità di una novità assoluta nel franchise di BioShock. Il nuovo studio è guidato da Kelley Gilmore, una sviluppatrice che ha lavorato su altri franchise 2K come XCOM e Civilization.

La sua nomina rende Cloud Chamber il primo studio 2K ad essere lanciato e guidato da una donna nella storia dell’azienda. Gilmore aveva parlato della formazione del nuovo studio nel comunicato stampa dell’annuncio di fine 2019:

“Abbiamo fondato Cloud Chamber per creare mondi ancora da scoprire – e le storie al loro interno – che spingono i confini di ciò che è possibile nel medium dei videogiochi. Il nostro team crede nella bellezza e nella forza della diversità, sia nella composizione dello studio che nella natura del suo pensiero.

Siamo un gruppo di creatori di giochi di grande esperienza, compresi molti responsabili della creazione principale, avanzamento e notorietà di BioShock e siamo onorati di far parte della famiglia 2K come gestori di questo franchise iconico”.

Questo non fa che far ben sperare per BioShock 4, voi cosa ne pensate?

