Tre giorni fa, ovvero il 10 aprile 2021, è terminato il periodo di esclusività per Final Fantasy VII Remake su PS4. Questo ha quindi subito dato adito alle speranze di vedere il remake su PC o Xbox Series X ed S. In effetti questo sarebbe possibile e non è da escludere che Square Enix abbia dei piani in merito, magari pubblicando direttamente la versione Intergrade non solo per PS5 ma anche per le altre piattaforme.

Di sicuro, comunque, ora che la scadenza è avvenuta, potremmo sentir parlare di questa versione nei prossimi mesi, e vederla (nel caso esistesse davvero) entro quest’anno o il prossimo. Seguiremo con attenzione gli eventuali sviluppi sperando davvero in un porting del gioco.

Final Fantasy VII Remake – l’arrivo di Intergrade

Avevamo recensito Final Fantasy VII Remake qui. Il titolo sta per arrivare su PS5 con il nome di Final Fantasy VII Remake Intergrade e con un’espansione dedicata a Yuffie e un nuovo personaggio inedito di nome Sonon. Nel capitolo originale del 1997 Yuffie non compariva affatto prima di lasciare Midgar.

Questa versione riveduta ed espansa verrà pubblicata su PS5 il 6 ottobre 2021. Ci sono ovviamente numerosi cambiamenti e miglioramenti tecnici, grafici e di prestazioni in generale. Il ray tracing e le texture sono le prime cose che saltano all’occhio dai trailer trapelati. Insomma, finalmente uno dei titoli di fine generazione giungono su PS5 in pieno spolvero.

In questa versione sono anche state rivedute le modalità di difficoltà e c’è stata l’aggiunta di una Photo Mode, molto richiesta dall’utenza. Tutti i possessori della copia per PS4 potranno accedere a quella PS5 gratuitamente. Questo annuncio porta anche a termine lo State of Play di oggi. Questo però vuole anche dire che ci vorrà ancora del tempo prima di sapere altre notizie sulla seconda parte di Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy VII Remake – Standard – PlayStation 4