Le Superchicche – un primo sguardo a Blossom, Buttercup e Bubbles

The CW ha mostrato un primo sguardo alle tre eroine del live-action del Le Superchicche, Blossom, Buttercup e Bubbles, interpretate rispettivamente da Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.), Yana Perrault (Jagged Little Pill) e Dove Cameron (Descendants).

Le Superchicche – la prima foto ufficiale

The CW ha mostrato un primo sguardo al trio tramite Variety. Bennet prende la posizione centrale come Blossom, affiancata da Cameron e Perrault come Bubbles e Buttercup. Ogni attrice indossa il colore iconico associato ai loro rispettivi personaggi e sono affiancate da nuvole animate che si attengono strettamente all’estetica della serie animata:

Qualche tempo prima erano girate delle foto scattate sul set de Le Superchicche che mostravano le attrici in costume, ma queste erano state accolte da molte critiche da parte dei fan che sentivano che gli abiti non erano all’altezza delle loro aspettative.

C’è da dire che senza nemmeno un trailer o una clip che mostri il trio in azione, non si può dire come la versione live-action si tradurrà sullo schermo quindi non resta che aspettare per giudicare.

Le Superchicche: cosa sappiamo del live-action della CW fino ad ora

Basato sulla serie animata originale di Cartoon Network e sui personaggi creati da Craig McCracken, il live-action vede le Powerpuff riunirsi ancora una volta.

Blossom, Bubbles e Buttercup, che una volta erano le supereroine d’America, ora sono ventenni disilluse che si risentono per aver perso la loro infanzia nella lotta al crimine. Rimane la domanda se possono mettere da parte il loro risentimento e tornare insieme e salvare il mondo quando ne ha più bisogno.

Il live-action è stato sviluppato da Heather Regnier e Diablo Cody. Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden saranno i produttori esecutivi per Berlanti Productions. Warner Bros Television produrrà la serie.

Il cast principale è composto da Chloe Bennet (Blossom) Dove Cameron (Bubbles) e Yana Perrault (Buttercup ) mentre Donald Faison (Dr. Chris Turk in Scrubs) interpreterà il Professore Drake Utonium.

