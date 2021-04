Il film basato su Starlight di Mark Millar sarà scritto e diretto da Joe Cornish di Attack the Block – Invasione aliena per 20th Century Studios. Simon Kinberg e Audrey Chon stanno producendo il film tramite la Genre Films di Kinberg, e anche Nira Park si è unito come produttore.

Il nuovo film basato su Starlight

Questa nuova pellicola si unirà a Wanted, Kick-Ass e Kingsman nell’universo cinematografico di Mark Millar, insieme alla serie TV Jupiter’s Legacy, che debutterà presto su Netflix. La notizia che Starlight sta arrivare sul grande schermo è stata riportata da Deadline.

“Il fumetto è incentrato su un eroe spaziale che ha salvato l’universo 35 anni fa, ma quando è tornato sulla Terra nessuno ha creduto alle sue storie fantastiche. Si è sposato, ha avuto figli e si è sistemato nella vecchiaia, finché viene richiamato per una fantastica avventura“.

Questa non è però la prima volta in cui si parla di un film basato su Starlight di Mark Millar: Nel 2013 e nel 2014, infatti, The Hollywood Reporter ha riportato, in questo articolo, che la 20th Century Fox avrebbe prodotto un film Starlight la cui sceneggiatura sarebbe stata scritta da Gary Whitta.

In seguito, nel 2015, Mark Millar ha detto in una intervista con JoBlo che il film su Starlight era il suo prossimo progetto.

Maggiori informazioni su questo nuovo progetto verranno di certo condivise nei prossimi giorni o, quantomeno, nel breve periodo: fra le informazioni salienti sul nuovo film basato su Starlight ci sono, ad esempio, quelle che riguardano gli attori che vi prenderanno parte e i loro ruoli, i quali saranno cruciali non solo per capire quali personaggi saranno presenti nel film, ma anche quanta affinità potrà esserci fra questi e gli attori che verranno in seguito scelti per interpretarli.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi invito a restare sulle nostre pagine per non perderli!

Acquistate Starlight QUI!