Sì sa, nessun altro paese al mondo è in grado di creare pubblicità animate come il Giappone e ne abbiamo viste davvero tante e per tutti i gusti. Alcuni prodotti vengono antropomorfizzati, altre volte vengono ricreati dei veri e propri mini anime insomma, la pubblicità giapponese è unica, come si vede in questo nuovo annuncio di h&s Japan, intitolato Spy Ando.

Spy Ando – uno spot pubblicitario per epica un’avventura

Il video, che potete guardare all’inizio della pagina, vede come protagonista la “spia d’élite” Ando, un nome appropriato visto che il “&” in h&s si pronuncia “ando” in giapponese, che viaggia per il mondo facendo amicizia con persone con la sua personalità accattivante. Non importa dove vada perché un uomo di nome Takashi è sempre un passo dietro di lui, il che sconcerta Ando fino alla fine, quando Takashi rivela umoristicamente perché sa sempre dove si trova Ando.

Il video è ambientato in una neo-Tokyo dalle luci sfavillanti, piena d’azione.

La clip inizia con Ando che scappa dalle grinfie di Takashi per comparire davanti a una capanna nel Giappone rurale, con il Monte Fuji sullo sfondo, prima di sfrecciare verso le piramidi dell’Egitto, il Big Ben di Londra e la Torre Eiffel a Parigi.

Durante il loro ultimo incontro a Parigi, Ando finalmente chiede, “Takashi, come mai conosci sempre la mia posizione?” A cui Takashi risponde, mentre punta alla spalla di Ando, “Quella forfora!“. Ando gira la testa e sembra inorridito dalla pelle secca traballante sulla spalla:

Mentre Ando viene portato via da Takashi e dai suoi uomini, qualcuno infila una bottiglia di shampoo h&s nelle mani della spia, che usa immediatamente il prodotto sotto la doccia e poi fugge attraverso i tetti di Parigi, per non essere mai più visto.

Una pubblicità davvero azzeccata visto che l’h&s giapponese, noto come Head and Shoulders all’estero, è specializzato in shampoo e balsamo antiforfora. Dopo che una ricerca locale ha rivelato che il 41% degli uomini soffre di forfora, l’azienda ha deciso di creare un eroe anime per il marchio.

Spy Ando è apparso per la prima volta su Twitter con un account aperto a suo nome nel giugno 2015, ma è solo ora, con l’uscita dello spot, che l’account ha visto qualsiasi attività, con il video di inseguimento condiviso insieme a un altro chiamato Make the Proposal a Success:

Creare un eroe anime che soffre di forfora è un modo intelligente per attirare l’attenzione sul tuo marchio, e senza dubbio ora ci saranno molti uomini che cercheranno il prodotto nella speranza di seguire le orme di Ando.

