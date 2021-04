Dragon Ball Z – Kakarot potrebbe arrivare su Nintendo Switch insieme ad altri titoli di Bandai Namco.

Stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal gruppo LeakyPandy, Bandai Namco sarebbe prossima all’annuncio dell’action RPG basato sulla saga del maestro Akira Toriyama per la console ibrida di Nintendo.

I prossimi annunci includerebbero inoltre:

Dragon Ball Z – Kakarot è stato pubblicato il 17 Gennaio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC; il nuovo DLC è stato annunciato il mese scorso.

Vivi la storia di DRAGON BALL Z da eventi epici a missioni secondarie spensierate, inclusi momenti della storia mai visti prima che rispondono per la prima volta ad alcune domande scottanti della tradizione di Dragon Ball!

Gioca alle iconiche battaglie di DRAGON BALL Z su una scala diversa dalle altre.

Combatti su vasti campi di battaglia con ambienti distruttibili e vivi epiche battaglie contro i boss che metteranno alla prova i limiti delle tue abilità di combattimento.

Aumenta il tuo livello di potenza e accetta la sfida!

Non combattere solo come Goku. Vivi come Goku. Pesca, vola, mangia, allenati e combatti attraverso le saghe di DRAGON BALL Z, stringendo amicizie e costruendo relazioni con un enorme cast di personaggi di DRAGON BALL.