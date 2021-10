Pokémon – i grembiuli unisex a Original Stitch

Original Stitch, uno dei marchi più noti di abbigliamento giapponese, ha realizzato due stili di grembiuli personalizzabili basati sul franchise Pokémon!

Pokémon – una linea di grembiuli davvero adorabile

Il marchio giapponese di camicie personalizzate Original Stitch ha realizzato i nostri sogni con la sua linea completa di camicie Pokémon “devo indossarle tutte!” dal 2019. La linea comprende ben 151 modelli basati sui Pokémon di Kanto della I Generazione.

Dopo la collezione di maschere per il viso in autunno, Original Stitch ha ancora una volta ampliato la sua offerta includendo due stili di grembiuli personalizzabili sulla superficie anteriore, sulla superficie posteriore e sulle tasche. Sono unisex, a taglia unica e aggiungeranno senza dubbio un tocco di stile alla vostra giornata mentre vi dedicate alle vostre faccende domestiche o ai vostri hobby.

Diamo un’occhiata a ogni stile più da vicino!

1. Stile Halter / 7.500 yen (57,51 euro) e oltre

Lo stile più lungo dei due, questo grembiule in stile cavezza offre la massima copertura sui tuoi vestiti e pratiche tasche per riporre piccoli oggetti. Il cinturino sul collo è regolabile per il massimo comfort. Inoltre è reversibile, con un motivo diverso a seconda del lato:

Sulla superficie anteriore (foto a sinistra) abbiamo il motivo Slowbro, mentre sulla superficie inversa (foto a destra) il motivo Slowpoke.

2. Stile caffè / 5.500 yen (42,19 euro) e oltre

Il secondo stile ricordo quei grembiuli utilizzati nei caffè. Anche in questo caso il grembiule è reversibile e il motivo cambia a secondo del modo in cui lo indossi:

Sulla superficie anteriore (foto a sinistra) abbiamo il motivo vaporeon, mentre sulla superficie inversa (foto a destra) il motivo di Eevee.

Si può anche decidere di aggiungere un tocco divertente usando un tessuto a motivi diversi alle tasche (in questo caso il costo aumento di 770 yen, ovvero 5,91 euro).

I grembiuli Pokémon di Original Stitch sono in vendita in alcuni paesi (compresa l’Italia) sul sito web di Pokémon Shirts (versione inglese) a partire dal 9 aprile.

Se hai dei bambini o conosci dei bimbi che amano i Pokémon ti consiglio di dare un’occhiata a questa linea di abbigliamento creata dalla Pokémon Company mentre per te dai un’occhiata ai ciondoli dedicati a Psyduck!

Acquista New Pokémon Snap per Nintendo Switch