Lo scorso Venerdì scorso sulla piattaforma di streaming Disney+ è uscito il quarto episodio The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Emily VanCamp ha parlato del ruolo di Sharon Carter/Agente 13 in The Falcon and The Winter Soldier, esprimendo il suo desiderio di indossare in futuro il classico costume bianco dei fumetti che indossa il suo personaggio:

“Questa è una domanda per i piani superiori. Non so dirtelo. Voglio dire, non indossa il costume bianco a Madripoor. (sorride) Magari in futuro, non lo so. Di certo voglio indossarlo. Penso che sia ciò che le persone sperano di vedere.”

Il video dell’intervista completa:

Invece sempre in un’intervista, ma questa volta concessa a The Wrap, all’attrice è stato domandato se dal suo punto di vista Sharon Carter è arrabbiata con Steve Rogers/Captain America per averla baciata in Captain America: Civil War e “tradita” con sua zia Peggy (Hayley Atwell):

“ Nella serie, non menzioniamo molto Steve. L’ho pensato parlandone tutto il giorno ma credo sia importante sottolineare che lui l’ha baciata. Non credo di averlo mai detto. Ma è importante specificarlo. Penso che sia più arrabbiata con l’istituzione e il governo, che con Steve Rogers.”

The Falcon And The Winter Soldier – trama e cast

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

