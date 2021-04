Come sappiamo mancano solo due episodi alla fine di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios sulla piattaforma di streaming Disney+, e incentrata su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Adesso i Marvel Studios hanno pubblicato online il nuovissimo trailer ufficiale della serie TV di The Falcon And The Winter Soldier, per anticipare gli ultimi due episodi dello show che andranno in onda.

Il trailer stuzzica di fatto su quello che sarà il grande scontro della serie, o almeno, uno dei grandi scontri: quello tra Sam e Bucky contro John Walker il nuovo Captain America.

Ve lo proponiamo anche in lingua originale:

The Falcon And The Winter Soldier – la serie TV

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

