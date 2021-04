Uno degli show che i fan attendono maggiormente è senza dubbio Loki, la terza serie TV prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+ incentrata sul Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston.

La serie vedrà il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

La scorsa settimana è uscita in esclusiva un first look di Loki sulla rivista di Empire Magazine. Adesso sulla stessa l’attore Tom Hiddleston intervistato ha parlato della Serie TV Marvel Studios e soffermarsi anche su logo dello show, a suo dire molto importante:

“Voglio preservare il più possibile lo show senza rivelare nulla prima del tempo, ma qualcosa che potrebbe far pensare è il logo della serie, che sembra aggiornarsi e ripristinarsi di continuo. La forma e lo stile dei caratteri cambiano in continuazione. Loki è il mutaforma per eccellenza, e questo anche in termini di moralità, dato che nel Marvel Cinematic Universe non si è certi se sia un eroe, un cattivo o un antieroe. Non sai mai quando e se poterti fidare di lui. Il logo, in questo, accenna all’identità e all’integrazione dei molti pezzi che è Loki ma che poi in fin fine siamo tutti. E per me è molto emozionante perché ho sempre ritenuto Loki un risultatomolto complesso. Chi è questo personaggio che può essere così tante maschere e può mtrasformasi?“.

Questa la foto esclusiva rilasciata da Empire:

Loki – in breve

Ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Oltre a Tom Hiddleston, nel cast ci saranno anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Con una prima stagione confermata da sei episodi, Loki dovrebbe fare ritorno per un secondo arco narrativo affidato nuovamente allo Schowrunner Michael Waldron, già sceneggiatore di Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness.

