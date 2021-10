Gundam – il film live action uscirà su Netflix, ecco il regista!

Gundam, come sappiamo, godrà di un adattamento live action prodotto da Sunrise e Legendary.

Netflix, attraverso l’account NX, ha annunciato che distribuirà il film live action e che questo sarà diretto e prodotto da Jordan Vogt-Roberts — regista di Kong: Skull Island.

La sceneggiatura, come sappiamo, è curata da Brian K. Vaughan (Y L’Ultimo Uomo, Paper Girls).

Al momento non è stata ancora comunicata una possibile finestra di uscita.

A proposito di Gundam

Prodotta da Sotsu e Nagoya Broadcasting Network, la prima serie di Gundam è stata diretta dal maestro Yoshiyuki Tomino presso Sunrise e si compone di 43 episodi trasmessi per la prima volta tra il 1979 e il 1980.

Dynit, che detiene i diritti dell’anime per il nostro Paese, descrive così la storica serie:

Anno 0079 dell’era universale così comincia la saga di fantascienza più famosa in Giappone, che con la prima serie rivoluzionò il concetto stesso di animazione, introducendo una regia cinematografica e concetti quali l’orrore della guerra.

Amuro Rey, un giovane di Side 7, si ritrova suo malgrado, a difendere la colonia dall’incursione di due giganteschi robot (chiamati Zaku), alla guida della nuova arma della federazione: il Gundam, un potentissimo robot, con il quale sbaraglia gli avversari, pur non sapendo manovrarlo correttamente.

Ma questo è solo l’inizio degli avvenimenti che lo vedranno protagonista della guerra di un anno, che porterà la Federazione e il Principato di Zion ad un devastante scontro fratricida.

La serie viene trasmessa in TV e in streaming su SuperSix, in una nuova edizione rimasterizzata con il primo doppiaggio storico e la sigla Italiana:

A causa della sovrappopolazione, parte dell’umanità si è trasferita sugli innumerevoli satelliti che circondano la terra.

Uno tra questi, l’isola più lontana dalla terra, si autoproclama Principato di Ion e tenta di sottomettere gli altri utilizzando dei potenti robot corazzati: i Mobile Suit.

È l’inizio di una lunga guerra tra la confederazione delle isole spaziali e il Principato di Ion.

Acquista la serie completa in Blu-ray