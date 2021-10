The Rock come Presidente? Il parere degli americani

Dwayne “The Rock” Johnson ha dimostrato di godere di un certo sostegno per via di un sondaggio che indica che il 46% degli americani lo sosterrebbe per una sua eventuale corsa per la presidenza degli Stati Uniti.

The Rock e la politica

Nel 2016, Johnson ha parlato della possibilità di candidarsi alla presidenza. Dopo l’elezione di Donald Trump alla più alta carica del Paese cinque anni fa, Johnson ha affermato di non poter contare su un’eventuale campagna presidenziale per conto suo.

Nel 2000, Johnson ha parlato alla Convenzione Nazionale Repubblicana. Nel 2016 era un repubblicano iscritto, ma nel 2020 ha appoggiato la campagna presidenziale del democratico Joe Biden in un’elezione che lo ha portato a essere eletto Presidente. Nel trailer della sua nuova sitcom, Young Rock, il protagonista, un giovane Dwayne Johnson, si candida alla Presidenza nel 2032. Lo scorso febbraio, The Rock ha detto che si sarebbe candidato, se le persone lo avessero voluto.

All’inizio di questa settimana, Johnson ha utilizzato il suo account Instagram per caricare uno screenshot di un articolo di Newsweek su un sondaggio condotto da Piplsay che indica che il 46% degli americani lo sosterrebbe come Presidente. Nella didascalia del post, si prende un momento per esprimere la sua gratitudine:

Secondo il sondaggio, il 39% degli americani pensa che le star di Hollywood possano essere dei buoni politici, a condizione che abbiano l’attitudine politica. Altri risultati hanno mostrato che il 30% degli americani vorrebbe vedere Angelina Jolie candidarsi alla Presidenza.

Lo status di celebrità di Johnson da solo non fa di lui un buon candidato Presidente. Ma come evidenziato da questo sondaggio, la sua eredità come intrattenitore ha fatto sì che molte persone siano disposte a sostenere una sua potenziale corsa alla Presidenza.

È anche possibile che questo sondaggio sia influenzato dalla storia di Young Rock, che parla della sua campagna presidenziale immaginaria del 2032.

Acquistate Pain & Gain con The Rock QUI!