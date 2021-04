RockLove ha dato vita a una splendida, nuova collezione di gioielli ispirati a Poison Ivy.

Ispirata al villain della DC Comics, questa collezione cattura il verde del suo design con ogni pezzo della collezione. Ci sono 10 splendidi pezzi che compongono la collezione completa con un prezzo compreso tra 60 e 199 dollari.

Da orecchini, collane e anelli a forma di edera, tutti i pezzi sono impreziositi da una bellissima gemma verde. Qui in basso, trovate una ricca galleria che mostra i gioielli ispirati a Poison Ivy che compongono la uova collezione di gioielli a tema di RockLove:

“Espandendo la sua collaborazione ufficiale con DC, RockLove Jewelry lancia la collezione Poison Ivy, ispirata alla femme fatale preferita dai fan. I nuovi pezzi ispirano il suo essere naturista attraverso tecniche di incisione con edera e vite, ciondoli a foglie mobili e cristalli verdi scintillanti: un’estensione in argento sterling delle connessioni floreali del personaggio.

Per simboleggiare la più potente capacità di affascinare di Poison Ivy, la nuova collezione sprigiona un fascino rustico ed è progettata in modo complesso per brillare dall’interno. La linea è composta da dieci nuovi pezzi in vendita da $ 60 a $ 199 al pezzo ed è disponibile su RockLove.com“.