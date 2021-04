Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 15 aprile 2021

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 15 aprile, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 15 aprile 2021

KING IN BLACK 1

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman

15 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: King in Black (2020) #1

• Knull, il Signore dell’Abisso, è arrivato sulla Terra! Comincia l’invasione dei simbionti!

• L’allucinante punto di arrivo delle trame di Venom concepite da Donny Cates!

• Eddie Brock prende il suo posto tra gli Eroi più potenti della Terra!

• Ma sarà sufficiente per Capitan America gridare… Avengers uniti?!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 28

Autori: Chris Claremont, Paul Smith, Michael Golden

15 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #175, X-Men Unlimited (1993) #39, X-Men Annual (1970) #7

• Paul Smith saluta gli X-Men con l’inatteso ritorno di Fenice Nera!

• Una lunga storia celebrativa scritta dal maestro Chris Claremont!

• Gli Uomini-X contro l’Uomo Impossibile, nelle spettacolari tavole di Michael Golden!

• Inoltre, il momento decisivo in cui Tempesta… ha cambiato look!

Thor 2 Vigilia Di Guerra

Autori: Lee Garbett, Mike Del Mundo, Tony Moore, Jason Aaron

Data di uscita: 15 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Thor (2018) #7/11

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828700913

16,00 €

• La Guerra dei Regni si avvicina, e i dieci regni tremano!

• Thor è riuscito a fuggire da Hel, ma ora si ritrova prigioniero delle guerriere di Heven.

• In suo aiuto accorreranno Valchiria e Angela, ma potrebbero non bastare!

• Malekith il Maledetto sta per scatenare i suoi eserciti, e il Dio del Tuono è l’ultima speranza per salvare il creato…

X-FACTOR 5

Autori: Leah Williams, David Baldeón

Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Factor (2020) #6

• Come può morire, cadendo dal cielo, una mutante capace di volare?

• E non una… ma ben due volte!

• Un nuovo rompicapo da risolvere per X-Factor Investigations!

• Nel frattempo, Prodigy ha un’idea bislacca che cambierà la vita del gruppo!

X-MEN 15

Autori: Jonathan Hickman, Rod Reis

15 aprile • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Giant-Size X-Men: Fantomex (2020) #1

• Terminato lo scontro fra mutanti di Krakoa e quelli di Arakko, si torna alla normale programmazione… o quasi!

• Tornano Fantomex e il Mondo, con un lungo racconto che ripercorre la storia di entrambi…

• …anche quella che nessuno aveva mai narrato!

• E la loro vicenda s’intreccerà con quella di Tempesta!

FANTASTICI QUATTRO 29

Autori: Christopher Cantwell, Filipe Andrade

15 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four:

Road Trip (2021) #1

• Dopo mesi di attività frenetica, i Fantastici Quattro si concedono una vacanza al Grand Canyon… ma la mente di Reed Richards è sempre in fibrillazione!

• Un banale esperimento trasforma una gita di piacere in un viaggio nell’orrore!

• I Fab Four mutano a livello cellulare assumendo forme mostruose!

• E nessuno potrà aiutarli in quell’area remota e desertica dell’Arizona!

DEADPOOL 7

Autori: Kelly Thompson, Gerardo Sandoval

15 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Deadpool (2019) #8/9

• Elsa Bloodstone ha mentito!

• Ha stretto un accordo con la regina dei mostri delle ossa, e adesso Deadpool è morto!

• Già, fa ancora più male quando a ingannarti è la donna di cui sei innamorato…

• Inoltre, tutta la verità sulla maledizione della Pietra di sangue.

THOR 11

Autori: Donny Cates, Nic Klein

15 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #11

• Thor contro il Serpente di Midgard!

• Ma la vera minaccia è Donald Blake a piede libero sulla Terra.

• Il dottore è pronto a eliminare chiunque abbia avuto il potere di Thor!

• La prima visita? A una vecchia fiamma…

AVENGERS 30

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón

15 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #41

• La battaglia per conquistare il potere della Fenice continua!

• Sarà un torneo a decretarlo, in cui i più potenti super eroi dovranno vedersela con i più temibili super criminali.

• In azione… Pantera Nera, Namor, She-Hulk e anche Jane Foster!

• Preparatevi per una guerra segreta su scala cosmica!

CAPITAN AMERICA 29

Autori: Ta-Nehisi Coates, Anthony Falcone, Leonard Kirk, Michael Cho

15 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #25

• Un nuovo capitolo di Tutti muoiono giovani!

• Capitan America unisce le forze con quelle dei suoi alleati per recuperare le Figlie della Libertà a Madripoor.

• Ad attenderlo c’è il Teschio Rosso, il cui piano prende corpo mentre assistiamo all’esordio di un nuovo Agente 13!

• In appendice, una storia-gioiello disegnata da Michael Cho per celebrare i venticinque numeri della serie originale!

VENOM 33

Autori: Donny Cates, Iban Coello,

Clay McLeod Chapman,

Chris Mooneyham

15 aprile • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Venom (2018) #31, Scream: Curse of Carnage (2020) #6

• Un tie-in di King in Black!

• Il dio dei simbionti Knull è giunto sulla Terra, ma Eddie Brock sarà

all’altezza del nemico?

• E se non lo sarà, a chi spetterà la difesa del nostro mondo?

• Inoltre, torna Scream per una storia inquietante con il Punisher e l’Uomo Sabbia!

IRON MAN 5

Autori: Christopher Cantwell, Cafu,

Salvador Larroca

15 aprile • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Iron Man (2020) #5, King in Black: Iron Man/Doom (2021) #1

• Numero doppio contenente un tie-in di King in Black con il Dottor Destino!

• Korvac è sempre più lanciato verso piani di conquista estremamente ambiziosi.

• Iron Man non può pensare di affrontare la minaccia da solo… ma potrà contare su Hellcat?

• E riuscirà a riunire un team per una missione di dimensioni cosmiche?

AMAZING SPIDER-MAN 59

Autori: Peter David, Greg Land

15 aprile • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: King in Black (2020) #1/2

• Un tie-in di King in Black!

• Torniamo nel passato con un’altra storia inedita del Simbionte Spider-Man!

• Ricordate quando Peter Parker utilizzava come costume il simbionte alieno?

• Ospiti speciali a non finire, tra cui il solo e unico Cavaliere Nero!

Le uscite Panini del 15 aprile

IL PROFUMO DELL’INVISIBILE

Autori: Milo Manara

Aprile • 23,5×31,5, C., 48 pp., col. • Euro 16,00

Torna in libreria uno dei capolavori di Milo Manara, in una prestigiosa edizione da collezione di grande formato! Cosa fareste se sapeste che nessuno può vedervi? Una giovane ragazza molto intraprendente ha scoperto un modo per diventare invisibile, e ha le idee molto chiare su come sfruttare questo particolare talento… Peccato che la attendano diversi guai! Già, perché quello che sembrava un semplice scherzo potrebbe diventare qualcosa di molto serio.

SPAWN 158

Autori: Todd McFarlane, Ken Lashley, Jim Muniz, Carlo Barberi

Aprile • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 8,90

Contiene: Spawn (1992) #308/311

Torna il fumetto indipendente che ha battuto tutti i record di vendita e longevità… e anche questo numero è perfetto per cominciare a leggerlo! Responsabile della morte di Nyx, l’ex alleato Cogliostro sta per scoprire del tutto le sue carte radunando un esercito dove la più importante.

STAR WARS 2

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

15 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #2, Darth Vader (2020) #2

Riunitisi con quel che resta dell’Alleanza Ribelle, Leia deve dare un futuro alla lotta contro l’Impero, Luke si interroga sul suo destino di Jedi, e Lando e Chewie si mettono alla ricerca di Han. Darth Vader, invece, si ritrova davanti una donna che sembra in tutto e per tutto il suo grande amore: Padmé Amidala!

Le uscite Disney dal 15 al 21 aprile

Fantomius 1

Disney Collection Extra

Autori: Marco Gervasio

Data di uscita: 15 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X23.9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

I primi 6 volumi sono ora di nuovo disponibili anche all'interno dell'esclusivo cofanetto completo. La ristampa dei volumi 1,2,3,4 e 6 prevede nuove cover inedite firmate da Marco Gervasio.

Fantomius 2

Disney Collection Extra

Maggiori Informazioni

Autori: Marco Gervasio

Data di uscita: 15 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X23.9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

I primi 6 volumi sono ora di nuovo disponibili anche all'interno dell'esclusivo cofanetto completo. La ristampa dei volumi 1,2,3,4 e 6 prevede nuove cover inedite firmate da Marco Gervasio.

Fantomius 3

Disney Collection Extra

Maggiori Informazioni

Autori: Marco Gervasio

Data di uscita: 15 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X23.9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

I primi 6 volumi sono ora di nuovo disponibili anche all'interno dell'esclusivo cofanetto completo. La ristampa dei volumi 1,2,3,4 e 6 prevede nuove cover inedite firmate da Marco Gervasio.

Fantomius 4

Disney Collection Extra

Maggiori Informazioni

Autori: Marco Gervasio

Data di uscita: 15 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X23.9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

I primi 6 volumi sono ora di nuovo disponibili anche all'interno dell'esclusivo cofanetto completo. La ristampa dei volumi 1,2,3,4 e 6 prevede nuove cover inedite firmate da Marco Gervasio.

Fantomius 5

Disney Collection Extra

Maggiori Informazioni

Autori: Marco Gervasio

Data di uscita: 15 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X23.9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

I primi 6 volumi sono ora di nuovo disponibili anche all'interno dell'esclusivo cofanetto completo. La ristampa dei volumi 1,2,3,4 e 6 prevede nuove cover inedite firmate da Marco Gervasio.

Fantomius 6

Disney Collection Extra

Maggiori Informazioni

Autori: Marco Gervasio

Data di uscita: 15 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X23.9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

I primi 6 volumi sono ora di nuovo disponibili anche all'interno dell'esclusivo cofanetto completo. La ristampa dei volumi 1,2,3,4 e 6 prevede nuove cover inedite firmate da Marco Gervasio.

FANTOMIUS VOL. 7

Autori: M. Gervasio

APRILE 2021 • 17×23,9, B., 120 pp., col. • Euro 6,90

Una nuova raccolta delle imprese “gentil-ladre” orchestrate da Marco Gervasio per Fantomius e consorte! Li vedremo di nuovo alle prese con il mondo del cinema e le sue star, per poi volare in Costa Ricca sulle tracce di Copernico. Seguirà un nuovo confronto con il detective Paper Holmes, per finire in Olanda, per un colpo dagli esiti inaspettati!

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 64

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Proseguono le disavventure interplanetarie di Paperino alle prese con Rebo, il despota di Saturno, assetato di vendetta. Paperino subisce anche la presenza di un pollo da combattimento e si rifugia in una baita solitaria, teatro di fatti insidiosi provocati dai sortilegi della strega Nocciola. Topolino, oltre ad essere incaricato, con Pippo, di custodire il prezioso gioello di una principessa indiana durante un suo viaggio, incontra un suo vecchio rivale. È il famigerato trasformista “Topo grigio”, che per ben due volte trama, camuffandosi come un suo perfetto replicante, per rovinarne la reputazione.

ZIO PAPERONE 34

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Insieme a una storia inedita molto particolare, di cui scoprirete tutto all’interno, si avvicendano divertenti avventure, come Zio Paperone e l’elmo di Orus Oreficus e Paperino e il raggio evaporatore, e messaggi importanti, come in Zio Paperone e le piantone abitative.

SPOOKYZONE 2

20 aprile • 21×28, S., 48 pp., col. • Euro 4,90

Le avventure di Qui, Quo e Qua continuano insieme al loro tour come ambasciatori scolastici in giro per il mondo, che questa volta li vedrà ospiti a Roma! Anche qui i nostri tre saranno chiamati a risolvere uno spaventoso caso riguardante una strana e inquietante scatola… Riusciranno i detective del brivido a

risolvere questo nuovo mistero? Tra paura e risate, una storia a fumetti di 48 pagine piena di colpi di scena!

RISATISSIMA

Autori: AA. VV.

APRILE 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Una selezione di storie ad alto tasso di umorismo, con i grandi protagonisti del divertimento disneyano. È presente nel volume anche Paperoga maestro di chiassofono meccanico, di Fausto Vitaliano e Giorgio Cavazzano, e Paperino e l’apparenza che inganna, scritta e disegnata dal maestro della risata Enrico Faccini.

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE N.12 – PREISTORIA

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 5,00

Un viaggio nel passato più remoto in compagnia di Paperut e di altri simpaticissimi protagonisti preistorici. Con Paperino e il pifferosauro uranifago, di Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano, e Paperino Agente Segreto Preistorico – La regina delle Amazzoni scritta da François Corteggiani e disegnata da Silvia Ziche.

BIG N. 157

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Il fumetto in versione extra, con oltre quattrocento pagine di divertimento a fumetti divise in quattro temi: Faraoni d’Egitto, Cicloni e tempeste, Motori rombanti e paperino&family. Tra le storie presenti nell’albo, anche la classica Paperino e il record forzato, scritta e disegnata da Romano Scarpa.

