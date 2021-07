Enzo Sciotti, uno dei poster artist di film horror italiani (e non solo) più prolifici e amati di tutti i tempi, è scomparso all’età di 76 anni.

Enzo Sciotti, la biografia

Enzo Sciotti è nato a Roma da una famiglia di pittori. Iniziò a disegnare e dipingere in giovane età. Quando era appena un adolescente, la sua famiglia ha spedito un suo ritratto dell’allora nuovo Papa Giovanni XXIII in Vaticano e il Papa ha effettivamente scritto una lettera a Sciotti, lodandolo per i suoi talenti

L’industria cinematografica in Italia era in piena espansione negli anni ’60 e la madre di Sciotti gli procurò un lavoro come artista per manifesti per film quando aveva appena 16 anni. Tra i suoi colleghi c’erano altri leggendari artisti di locandine di film italiani, come Renzo Cenci ed Ezio Tarantelli.

Sciotti e Tarantelli fondarono successivamente il loro studio di locandine cinematografiche. Enzo Sciotti ha creato anche molti manifesti per film “tradizionali” destinati solo all’Italia, ma era famoso soprattutto per alcuni tipi specifici di locandine cinematografiche in particolare.

La prima tipologia sono i poster horror per registi italiani come Lucio Fulci. Il poster di Sciotti per Quella villa accanto al cimitero di Fulci è un classico.

È interessante notare che uno dei poster più famosi di Sciotti per il suo lavoro con Fulci è stato il film horror …e tu vivrai nel terrore – L’Aldilà:

Gli effetti speciali e il makeup per entrambi i film sopra citati furono realizzati dal grande Giannetto De Rossi, morto lo stesso giorno di Sciotti, l’11 aprile 2021.

Oltre ai film horror italiani, un altro tipo di poster per cui Sciotti era noto sono alcune locandine dei film italiani importanti, come Blood Simple – Sangue Facile.

Sciotti aveva una vera affinità con il classico La Casa / L’Armata delle Tenebre di Sam Raimi e ha disegnato molti dipinti nel corso degli anni con i personaggi di quei film.

L’ultima area dell’opera di Sciotti per cui è meglio conosciuto sono le copertine dei VHS per alcuni film americani in Italia come Senza esclusione di colpi. Sciotti ha anche realizzato le copertine di numerosi fumetti horror italiani, come la lunga serie Terror.

Prima di morire, Sciotti ha stimato di aver disegnato poster per oltre 3.000 film nei suoi oltre sei decenni di lavoro nell’industria cinematografica e per una generazione di fan sarebbe stato quasi impossibile non vedere il lavoro di Sciotti negli anni ’80 e ’90. Era una vera leggenda dell’arte cinematografica.

