L’Hanamatsuri, letteralmente “festa dei fiori”, è una festività di matrice buddhista che si tiene ogni anno in Giappone, dove è più comunemente conosciuta come “Kanbustu-e”, ovvero “Compleanno di Buddha”.

In realtà questa ricorrenza ha radici molto antiche legate ad un rituale alquanto particolare, conosciuto in lingua sanscrita come Vaisakha; esso commemora i tre momenti fondamentali della vita del Buddha, ovvero il momento della nascita, dell’illuminazione e della morte ed è quindi la festa buddhista più importante.

Nella pratica, rappresenta un’occasione per ricordare i precetti, la vita e i suoi insegnamenti nel mondo. I fedeli recano omaggio a Buddha attraverso offerte, fiori, incensi, candele. I monaci passano la giornata a recitare mantra in pubblico, a benedire i fedeli, e ad aiutare i più indigenti.

Non mancano anche attività meno legate alla sfera spirituale come l’organizzazione di banchetti, la vendita di amuleti, talismani, oggetti vari, vestiti, cibo e tanto altro, sempre nei pressi dei templi.

Nel sud- est asiatico la tradizione vuole che questo evento venga celebrato a partire dal giorno della prima luna piena del quarto mese del calendario buddhista, in una data che cade all’incirca nel mese di maggio (quest’anno il 26 maggio 2021). Nell’Asia orientale, si celebra l’ottavo giorno del quarto mese dell’antico calendario lunare cinese (data che varia ogni anno), ma visto che in Giappone durante la cosidetta “Restaurazione Meiji” (1868-1912) è stato adottato il calendario occidentale, viene festeggiato ogni anno l’8 Aprile secondo il calendario solare.

Ma perché questa ricorrenza in Giappone viene chiamata Hanamatsuri?

Hanamatsuri significa letteralmente “festa dei fiori”, e un’antica credenza vuole che in questo periodo i fiori sboccino ancora più rigogliosi, proprio per omaggiare il Buddha, per questo motivo i templi vengono adornati con una moltitudine di petali colorati e profumati. Inoltre la festa, cade in concomitanza con la fioritura dei “sakura”, i fiori di ciliegio, molto amati dai giapponesi che ogni primavera si recano nei parchi per fare hanami.

Durante questa ricorrenza i templi organizzano cerimonie e processioni, e realizzano splendide composizioni floreali al cui centro viene posta una statuetta del Buddha bambino che con una mano indica il cielo e con una la terra a simboleggiare ciò che affermò durante la sua nascita.

Infatti si narra che egli, al momento della sua nascita, era un essere pienamente cosciente, perfetto e luminoso e che dopo aver fatto sette passi, affermò: “il cielo, la terra, ed io siamo un’unica persona”. Sempre secondo questa leggenda, dei draghi fecero cadere una pioggia limpida sul nascituro, per questo motivo durante l’hanamatsuri i fedeli versano sulla statuetta l’Amacha, un tè dolce preparato con le foglie giovani delle ortensie che viene anche consumato nelle case giapponesi.

Tal volta la statuetta di Buddha bambino viene posta su un carro dalle sembianze di un elefante bianco che simboleggia il sogno che ebbe la regina Maya, quando scoprì di essere incinta di Siddharta Gautama, successivamente noto come Buddha.

Ma non è finita qui, perché in questa giornata molto importante, anche le strade vengono adornate con fiori colorati, vengono organizzate delle parate in costumi tradizionali ed esibizioni per celebrare la cultura nipponica, a cui partecipano anche i bambini dell’asilo.

