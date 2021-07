Giannetto De Rossi, una delle leggende del trucco e degli effetti speciali horror, è scomparso all’età di 79 anni.

Giannetto De Rossi – la carriera

Giannetto De Rossi ha lavorato come truccatore nel cinema sin dagli anni ’60, ma come truccatore “tradizionale” su film “normali” diretti da alcune delle più grandi leggende cinematografiche della storia italiana. Ad esempio, è stato il truccatore di C’era una volta il West di Sergio Leone nel 1968, Casanova di Federico Fellini nel 1976 e 1900 di Bernardo Bertolucci (sempre nel 1976).

Tutto è cambiato quando è stato avvicinato dal regista Joe D’Amato per il film Emanuelle in America. D’Amato aveva una popolare serie di film erotici basata sul film francese Emmanuelle. Ogni film cercava di spingere i limiti un po’ più del precedente e in Emanuelle in America, la protagonista, che è un giornalista investigativa, sta indagando sul mondo del “film snuff” (film in cui vengono filmati omicidi reali).

De Rossi ha dovuto trovare un modo per creare falsi film snuff che però fossero realistici e ha fatto un lavoro così buono che un’attrice si è lamentata del fatto che l’intera faccenda fosse troppo inquietante.

Ha fatto un lavoro così buono che il leggendario regista italiano di film horror Lucio Fulci gli ha chiesto di realizzare gli effetti per il suo Zombi 2. Il trucco da zombie di De Rossi per Zombi 2 è uno dei più rispettati nella storia del film horror.

De Rossi ha realizzato altri due film con Fulci, …e tu vivrai nel terrore! – L’aldilà e Quella villa accanto al cimitero.

Il famoso produttore cinematografico italiano Dino De Laurentis lo ingaggiò per due importanti film che stava producendo, Dune del 1984 e Conan il distruttore (De Rossi ha disegnato il costume del mostro Dagoth che Andre the Giant indossa film). De Rossi è stato anche assunto per realizzare gli effetti speciali per Rambo III del 1988, con Sylvester Stallone che ne è rimasto così impressionato che gli ha fatto realizzare anche gli effetti per Daybreak del 1996.

De Rossi ha continuato a disgustare il pubblico per il resto della sua vita. I suoi effetti speciali e il trucco per High Tension del 2005 sono considerati fra i migliori (e più inquietanti) lavori della sua carriera …

