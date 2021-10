Boruto 194 – la forma Karma di Jigen

Boruto 194 ha mostrato, per la prima volta nell’anime, la forma Karma di Jigen. Dopo aver introdotto Kawaki nella serie animata con l’arco narrativo precedente, l’anime sta ora entrando in un arco nuovo incentrato tutto su Kawaki.

Questo nuovo arco vedrà la presenza di alcune importanti rivelazioni, mentre Kawaki e Boruto impareranno di più sui loro marchi e poteri Karma.

Boruto 194 – la nuova forma di Jigen

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 194.

Boruto 194 ha dato inizio a questa serie di grandi rivelazioni per quanto riguarda il Sigillo Karma e le sue abilità mentre Kawaki si apre con Boruto. Come dimostra Boruto 194, Jigen aveva preparato Kawaki come potenziale contenitore per il potere del Sigillo Karma e il suo esperimento per impiantare quel potere dentro di lui ha portato al debutto del suo Karma nella serie anime. Date un’occhiata qui sotto come notato da @ Abdul_S17 su Twitter:

Perfect adaption. Jigen looks so good with the full karma effect, the ost fit perfectly. #Boruto pic.twitter.com/x4bcLrakdY — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) April 11, 2021

Boruto 194 dell’anime fa il primo passo in questo nuovo arco incentrato su Kawaki mentre lui e Boruto sono ora costretti a vivere insieme nella famiglia Uzumaki sotto la supervisione di Naruto. Boruto e Kawaki capiscono che per saperne di più sul loro potere Karma (e magari anche su come rimuoverlo) devono lavorare insieme, d’ora in poi.

Come dimostrazione di buona fede, Kawaki chiede come Boruto abbia ottenuto il suo Karma, restando sorpreso nell’apprendere che Kara non era coinvolta. Kawaki rivela quindi attraverso un flashback (dopo il suo primo incontro con Jigen mostrato in un episodio precedente) che aveva ottenuto il suo direttamente da Jigen. Questo ha scatenato la trasformazione del Karma di Jigen, ed è stato durante un esperimento di cui Kawaki è l’unico sopravvissuto.

Rivela che si è svegliato con Karma poco dopo senza sapere perché fosse sopravvissuto, ma la cosa più preoccupante è Jigen. Il potere Karma di Jigen è probabilmente più sviluppato di quello di Kawaki e, dopo aver visto di cosa è capace, Jigen è ora più temibile che mai.

