Nintendo e Xbox, dunque Microsoft, hanno in programma un annuncio condiviso programmato per l’autunno 2021. Ad affermarlo è un insider, il noto Shpeshal Ed. Al momento non ci sono molti dettagli al riguardo, ma le due compagnie non hanno ancora né confermato, né smentito la notizia che circola ormai da qualche ora.

L’insider è comunque già ben noto e in precedenza aveva dato informazioni ritenute più che attendibili sulla compagnia di Xbox. Le uniche cose su cui si possono fare speculazioni è quello della possibilità di pubblicare esclusive Microsoft sulla console Nintendo, come ad esempio era avvenuto con Ori, oppure l’apparizione di alcuni personaggi Microsoft per Smash.

Altri invece ipotizzano si tratti dell’arrivo di Game Pass su Switch, che però sembra piuttosto complicato e inverosimile, sebbene la speranza ci sia. Infine c’è anche l’opzione che stia per arrivare un qualche gioco cross-over, sebbene sia difficile immaginarsi quale e di che tipo.

Voi invece quale sperate sia l’annuncio congiunto di Nintendo e Xbox?

Nintendo e Xbox – due case molto diverse

Xbox Series X è presente sul mercato con due modelli, uno chiamato Xbox Series S, leggermente meno potente della sua “sorella maggiore” e priva di lettore. Questo modello è stato principalmente pensato per chi usufruisce del nutrito catalogo del Game Pass.

D’altro canto invece Nintendo Switch, dalla sua uscita di quattro anni fa, nel marzo 2017, continua a raggiungere vette di vendita davvero elevate, diventando quindi un gran successo commerciale dopo i problemi con Wii U. Con l’uscita, l’anno scorso, di Animal Crossing: New Horizons e il recente annuncio del remake di Pokémon Diamante e Perla, il ciclo vitale di Switch sembra essere ancora roseo.

Insomma, non ci resta che aspettare l’autunno di questo 2021 per scoprire cos’hanno in serbo per noi Nintendo e Xbox.

Recupera subito Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch!