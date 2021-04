Age of Empires IV sta per arrivare, ed ecco che spunta, sul canale Xbox un lungo video di gameplay per mostrare le novità del titolo. Dopo tanti anni di rumor e notizie poco chiare, ecco che il sogno di molti sta per diventare realtà. Nel video, oltre il gameplay, si nota anche la consulenza ottenuta da parte del team di sviluppo nella scherma medievale e da veri esperti del settore per la creazione di battaglie verosimili.

Tutto questo non fa che ben sperare per questo Age of Empires IV che era tanto atteso e richiesto da milioni di fan in tutto il mondo. Ci saranno almeno quattro ere all’interno del titolo: quella medievale, feudale, dei castelli e imperiale. Tramite quella feudale sarà anche possibile giocare nei panni dei mongoli e dei cinesi, utilizzando le relative tecnologie e alberi di sviluppo. Ad esempio i mongoli eccelleranno nelle tattiche di toccata e fuga, mentre i cinesi saranno dotati di tecnologie avanzate e delle difese difficilmente penetrabili.

A seguito di queste novità, anche voi non vedete l’ora di emttere finalmente le mani su Age of Empires IV?

Age of Empires IV – l’atteso sequel

La serie di Age of Empires è stato una dei franchise nel mondo dei videogiochi più acclamati di tutti i tempi. I titoli di questa sono stati delle vere e proprie colonne portanti del genere RTS. Negli anni sono usciti tre capitoli, con le relative espansioni che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Tuttavia, Ensemble Studios, creatori della serie, chiuse nel 2008, ponendo fine ai sogni di tanti fan che speravano in quarto capitolo. Ecco che però Relic Entertainment, grazie al patrocinio di Microsoft, è venuta in soccorso ai fan, proponendo questo attesissimo Age of Empires IV.

