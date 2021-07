Un nuovo capitolo di Fire Emblem sarebbe in sviluppo per Nintendo Switch. Il leak viene da un utente reddit, che era già stato ritenuto affidabile date le informazioni che in passato aveva rivelato su Fire Emblem: Three Houses. Parrebbe infatti che il nuovo titolo della celebre saga possa essere o un remake di Path of Radiance (uscito originariamente nel 2005 come esclusiva per GameCube) e di Radiant Dawn (uscito per Wii nel 2007), oppure un nuovo capitolo legato a questi due giochi e che quindi chiuderebbe una trilogia riguardante la storia del continente di Tellius.

La notizia risulterebbe quindi affidabile e potremmo davvero vedere uno dei due titoli, anche se sono in tanti a credere si tratti di un remake data la poca diffusione che ebbero i due titoli all’epoca, relegati uno su una console che in pochi avevano, e l’altro un seguito molto impegnativo e legato ad un prequel che in pochi avevano giocato.

Fire Emblem – il continente di Tellius

Path of Radiance e Radiant Dawn sono ambientati nel continente di Tellius e il protagonista dei due giochi era Ike, uno dei più amati della serie, anche grazie alla sua apparizione in Smash. Ritornare a vivere gli eventi della guerra tra Crimea e Daein potrebbe essere un toccasana per gli appassionati della serie che non avevano potuto accedere a questi due titoli storici.

Radiant Dawn in particolare è ricordato per uno dei migliori gameplay della serie e per un cast davvero sconfinato, con continui cambi di prospettiva e colpi di scena uno dietro l’altro. Path of Radiance era invece il primo titolo 3D di tutta la saga, portando quindi la serie su nuovi livelli tecnici mai raggiunti in precedenza.

Voi preferireste un remake dei due titoli oppure un nuovo capitolo ambientato in questa storica ambientazione?

