Hello Kitty – confermata la stagione 2

Lo studio di animazione francese Monello Productions e Sanrio avevano annunciato in precedenza che stavano lavorando su una nuova serie di Hello Kitty. Bene a quanto pare le voci sono confermate e Hello Kitty and Friends Supercute Adventures sta tornando per una seconda stagione.

Hello Kitty – cosa sappiamo della seconda stagione

Se non lo sapevate, Hello Kitty sta crescendo la sua presenza online. Creata nel 1974 a Tokyo e registrata nel 1976, Hello Kitty è attualmente un marchio molto forte, che genera un fatturato annuale di 1 miliardo di dollari attraverso un merchandising variegato, buona parte del quale su licenza, il quale ogni anno vede moltiplicarsi le offerte attraverso una gran varietà di prodotti.

Senza contare le linee di abbigliamento e il prossimo film in produzione programmato per uscire quest’anno. Inoltre una serie animata è stata messa su Youtube non troppo tempo fa.

Ora, i nuovi episodi di Hello Kitty and Friends Supercute Adventures vedranno l’entrata in scena dei due nuovi amici Sanrio, Cinnamoroll e Chococat.

La serie su Youtube continuerà a essere resa disponibile online mentre la seconda stagione debutterà con il primo episodio il 14 aprile.

Per ora non ci sono altre informazioni disponibili sulla seconda stagione. Potete guardare il teaser all’inizio della pagina.

Hello Kitty – tutti i dettagli del film

Il film di Hello Kitty della New Line segnerà una pietra miliare per il personaggio, poiché è la prima volta che i diritti cinematografici dei personaggi Sanrio sono messi nelle mani di un grande studio cinematografico.

I dettagli della trama riguardante l’iconico personaggio giapponese non sono stati rivelati e e per ora sappiamo solo che Jennifer Coyle e Leo Matsuda sono pronti a dirigere il film di Hello Kitty della New Line Cinema.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Lindsey Beer, (Sierra Burgess è una sfigata, Chaos Walking).

