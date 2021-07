Kouhei Horikoshi si è scusato con i fan per il ritardo dell’uscita del capitolo 308 di My Hero Academia.

My Hero Academia – le scuse dell’autore per il ritardo nella pubblicazione

Come ben sappiamo, la pubblicazione del capitolo 308 del manga di My Hero Academia (Boku no Hero Academia) di Kouhei Horikoshi aveva subito una pausa di sette giorni a causa delle cattive condizioni fisiche dell’autore. L’annuncio era stato fatto attraverso l’account Twitter ufficiale della serie.

Con queste parole il mangaka si è scusato con i fan:

Mi dispiace molto per la settimana scorsa! Il mio corpo, la mia mente e le mie capacità non erano all’altezza! Tornerò più forte!

Ora che l’autore si è ripreso, il manga di My Hero Academia può proseguire con il suo arco finale che porrà fine alla guerra tra gli Heroes e il Fronte di Liberazione dal Paranormale. Izuku Midoriya è pronto a compiere la sua missione da solo, mentre cerca di rafforzare l’uso di One For All più che mai.

My Hero Academia – il franchise

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 307 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). Il volume 30 è appena uscito in Giappone e negozi online.

Il manga in Italia è edito dalla Planet Manga con 27 volumi disponibili.

La quinta stagione anime è attualmente in onda in Giappone e il secondo episodio sarà trasmesso il 3 aprile.

Per quanto riguarda i precedenti film, il primo lungometraggio, My Hero Academia – The Movie: Two Heroes, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, My Hero Academia: HEROES RISING, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

Il film di My Hero Academia World Heroes’ Mission narrerà una storia completamente originale non presente nel manga. Kohei Horikoshi, il creatore del manga, sarà, come nei primi due film, il supervisore capo del progetto e character designer dei personaggi inediti.

Acquista il primo volume di My Hero Academia