Nel giorno dell’Investor Day a Dicembre dello scorso anno, il presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment Kevin Feige ha confermato che l’attrice Iman Vellani sarà la protagonista di Ms. Marvel, la Serie TV debutterà ovviamente sulla piattaforma di streaming Disney+.

La serie è dedicata alla giovane inumana pakistano-americana Kamala Khan. Le riprese della serie sono cominciate lo scorso Novembre ad Atlanta ma a Marzo la produzione si è spostata a Bangkok.

Un’altra attrice si aggiunge al cast di Ms. Marvel?

Online a quanto pare ci sono alcuni dettagli che potrebbero confermare l’ingresso nel cast di Ms. Marvel dell’attrice pakistana Samina Ahmed, apparsa di recente nell’acclamata serie drammatica Suno Chanda. Come spiegato dal sito The Express Tribune, infatti, il marito di Samina Ahmed, Manzar Sehbai, ha rivelato che l’attrice è attualmente impegnata con le riprese di una serie Hollywoodiana in Tailandia (presumibilmente a Bangkok):

“È in Thailandia, sta girando una serie per Hollywood e tornerà il 6 Maggio.”

La nonna di Kamala Kahn?

Considerando la probabilità che in Thailandia, a Bangkok rappresenterà Badin, in Pakistan, dove Kamala Khan ha vissuto con la sua famiglia nei fumetti, è probabile che l’attrice interpreterà un parente di Kamala Khan.

Dato che ha girato per un po di tempo, è possibile che la Ahmed possa interpretare la nonna materna senza nome di Kamala nei fumetti. Viene chiamata solo Naani, “nonna materna” in urdu, da Kamala e da altri membri della famiglia.

Nei fumetti, mentre Kamala è rimasta a Badin, Naani è stata una fonte di conforto e l’ha aiutata a sentirsi a casa. Potrebbe essere che Naani possa avere un ruolo leggermente più esteso di quello che aveva nei fumetti.

Ms. Marvel – di cosa tratta la Serie TV?

Al momento non abbiamo particolari anticipazioni sulla trama della serie. Però possiamo analizzarne il personaggio, grazie alla sua storia nei fumetti.

Come sappiamo nei fumetti Carol Danvers è stata la prima Ms. Marvel, poi diventata Captain Marvel. La serie TV parlerà di Kamala Khan, che ha esordito in Captain Marvel #17, uscito nel 2013. La protagonista è una ragazza di sedici anni di origini pakistane che vive in New Jersey. In modo accidentale ottiene il potere della superelasticità dopo una festa, quando le viene offerto un bicchiere di vodka. La ragazza fuggirà lontano ed entrerà in contatto con le Nebbie Terrigene, che la faranno diventare un’inumana con superpoteri.

