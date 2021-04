Venerdì scorso sulla piattaforma di streaming Disney+ è uscito il quarto episodio The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Durante un’intervista concessa a TV Line, Erin Kellyman l’interprete di Karli Morgenthau la leader dei Flag Smashers ha voluto parlare del suo personaggio e cosa la spinge ad essere così:

“Le persone che sono rimaste dopo il Blip si sono tutte riunite e si sono sostenute a vicenda a causa di quell’evento traumatico. Metà della popolazione era scomparsa, e le frontiere erano aperte, le persone si sono riunite, c’era più unità. Karli vuole tornare a quella situazione, allargandola però a tutta la popolazione, incluse le persone che sono tornate. I Flag-Smasher considerano il siero del supersoldato come un mezzo per arrivare ad un fine, non desiderano avere il potere. Aiutano le persone, i rifugiati, hanno cercato il potere solo per questo motivo. Vogliono combattere per tutte quelle persone che non vengono ascoltate, gli invisibili, e il nuovo Captain America non è la sua priorità. Ha problemi più grandi di lui, il suo obiettivo principale è assicurarsi che tutti coloro che sono stati colpiti dal Blip siano al sicuro e abbiano un posto caldo in cui dormire, delle forniture mediche e del cibo“.

Quindi voi state dalla parte di Karli Morgenthau o siete schierati dalla parte dei protagonisti?? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!!

The Falcon And The Winter Soldier – in sintesi

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.