WWE WrestleMania 37 è alle porte! Anche quest’anno la WWE arriva al suo appuntamento più importante con evento diviso in due serate così come già accaduto lo scorso anno.

Si parte questa notte sabato 10 aprile e si proseguirà domani notte 11 aprile al Raymond James Stadium di Tampa (Florida), location all’aperto che permetterà a WWE WrestleMania 37 di poter ospitare, seppur con capacità ridotta, il pubblico così come accaduto per il Superbowl di qualche mese fa ospitato nello stesso stadio.

Lo stadio ha una capienza di 60.000 spettatori ma dovrebbe contenerne circa 45.000 rispettando le norme anti-Covid 19 attualmente in vigore nello stato.

WWE WrestleMania 37 – le card del PPV

WWE WrestleMania 37 – Night 1

WWE SmackDown Women’s Championship: Sasha Banks (c) vs Bianca Belair

WWE Championship: Bobby Lashley (c) vs Drew McIntyre

Bad Bunny & Damien Priest vs The Miz & John Morrison

Steel Cage match: Braun Strowman vs Shane McMahon

Raw Tag Team Championship: The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) vs AJ Styles & Omos

Cesaro vs Seth Rollins

Tag Team Turmoil match per le #1 contender ai WWE Women’s Tag Team Championship: Dana Brooke & Mandy Rose vs Lana & Naomi vs Natalya & Tamina vs The Riott Squad

WWE WrestleMania 37 – Night 2

WWE Universal Championship: Roman Reigns vs. Edge vs. Daniel Bryan

Intercontinental Championship: Big E vs. Apollo Crews (Nigerian Drum Fight)

United States Championship: Riddle vs. Sheamus

Raw Women’s Championship: Asuka vs. Rhea Ripley

WWE Women’s Tag Team Championships: Shayna Baszler & Nia Jax vs. Tag Team Turmoil Winner disputatosi durante la Night 1

The Fiend vs. Randy Orton

Kevin Owens vs. Sami Zayn (w/ Logan Paul)

WWE WrestleMania 37 – dove vedere il PPV

Il WWE Network, piattaforma streaming ufficiale della federazione, trasmetterà in esclusiva WWE WrestleMania 37 a partire dalle 2 italiana nella notte fra sabato e domenica e in quella fra domenica e lunedì.

L’appuntamento con i kick-off degli show è invece fissato alle ore 01.00 e sarà visibile gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della WWE.

WWE Battlegrounds, il nuovo videogioco

WWE ha recentemente pubblicato anche il nuovo videogioco WWE Battlegrounds.

Sviluppato da Sabre Interactive, il gioco è stato progettato per essere facile da imparare e giocare, ma impegnativo da padroneggiare, con tecniche più avanzate da apprendere e abilità da sbloccare in modo che i giocatori di tutti i livelli possano godere dell’azione.

Acquista WWE 2K Battlegrounds per PlayStation 4 cliccando QUI