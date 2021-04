Il sito ufficiale dello spettacolo teatrale in due parti basato sul manga Banana Fish di Akimi Yoshida ha rivelato il nome di sette nuovi membri del cast per la prima parte, intitolata Banana Fish: The Stage Zenpen.

Banana Fish – il cast dello spettacolo

Il cast appena annunciato include:

• Asahi Uchida nel ruolo di Max Lobo;

• Yuki Saotome interpreta Frederick Arthur;

• Hiroki Sana è Lee Yut Lung;

• Taizo Shiina nel ruolo di Sin Su Rin;

• Masanori Tomita è Shunichi Ibe;

• Yūsaku Kawasaki come Shorter Wong;

• Shōichirō Akaboshi interpreta Dino Golzine.

Fumiya Matsuzaki sta dirigendo lo spettacolo e Fumi Hatamasa sta scrivendo la sceneggiatura. Yasuhiro Itō sta componendo la musica. I due attori principali sono: Kenta Mizue nel ruolo di Ash Lynx e Kurumu Okamiya nel ruolo di Eiji Okamura.

Banana Fish: The Stage Zenpen andrà in scena a Tokyo al Galaxy Theatre dal 10 al 20 giugno.

Banana Fish – manga e anime

Banana Fish è un manga scritto e disegnato da Akimi Yoshida, già autrice Our Little Sister – Diario di Kamakura, edito da Star Comics in Italia. È stato pubblicato dal 1985 al 1994 e ha dato vita a diversi spin-off: Private Opinion, Angel Eyes, e The Garden with Holy Light.

In Italia, la Planet Manga ha pubblicato il manga per la prima volta tra il 2002 e il 2005 e in seguito ha proposto una nuova ristampa:

Due parole rappresentano la chiave di un mistero violento che lega il destino di Ash Lynx a quello del fratello. Intensa, scorretta, magnetica, riecco l’opera che ha fatto storia in Giappone superando i confini di genere. Una nuova curatissima edizione per un manga classico, che presenta una colorazione gialla sui bordi del volume. Inoltre, come se non bastasse, troverete una carolina in omaggio dedicata a Banana Fish!

Nel 2018 dal manga è stata tratta una serie animata, il cui primo episodio è stato presentato in anteprima su Amazon Prime Video in Giappone alle 12:00 il 5 luglio e poi in onda sul blocco Noitamina di Fuji TV alle 12:55 della stessa notte. Gli episodi successivi sono stati riprodotti su Amazon un’ora dopo essere stati trasmessi su Fuji TV. La serie è stata poi trasmessa anche fuori dal Giappone solo su Amazon Prime Video.

L’anime è disponibile anche in Italia su Amazon Prime Video.

Compra il primo volume di Banana Fish