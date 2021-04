La Dim Mak Collection del musicista Steve Aoki e VIZ Media hanno collaborato nuovamente per creare una seconda linea di abbigliamento che vede protagonista l’iconico anime Naruto Shippuden.

Naruto Shippuden – la nuova linea di abbigliamento di Steve Aoki e Viz

Non è la prima volta che La Dim Mak Collection e VIZ Media collaborano. La prima collaborazione Dim Mak x Naruto è avvenuta a settembre ed è stata decisamente apprezzata. Ora, il secondo lancio fa un’immersione più profonda nel racconto epico di Masashi Kishimoto delle Cinque Grandi Nazioni Shinobi.

Il tema dietro a questa linea di abbigliamento è decisamente poetico e rievocativo. Si tratta della “via ninja” di Naruto Uzumaki, ovvero non scappare mai dalle lotte, non tornare mai indietro su una promessa e non lasciare mai un compagno indietro.

Soprattutto nel mondo diviso di oggi, è imperativo ricordare che vale la pena prendere posizione per proteggere e migliorare la propria comunità. La “Volontà di Fuoco”, un tema comune a tutta la serie, è radicata nella convinzione che l’amore è la chiave della pace e che il villaggio equivale a una grande famiglia o comunità. Simbolicamente, la “Volontà del Fuoco” rappresenta le speranze e i sogni delle generazioni future mentre trovano la forza nel proteggere i loro cari contro tutte le probabilità.

Steve Aoki ci spiega:

Come bambino asiatico-americano cresciuto negli Stati Uniti, non c’erano molte persone che mi assomigliavano quindi mi sentivo diverso. Alla fine, la musica mi ha permesso di trovare la mia comunità e costruire la mia tribù. Nel 1996, ho fondato la Dim Mak Records come mezzo per promuovere questa famiglia e per proiettare un messaggio al mondo che attraverso la grinta e la resilienza, tutto è realizzabile con qualsiasi mezzo necessario. Questo è stato il mantra Dim Mak da allora e una testimonianza della nostra “Volontà del fuoco”.

La collaborazione Naruto x Dim Mak include dodici stili di abbigliamento in più colorazioni e tie-dye, ognuno dei quali raffigura archi narrativi unici per personaggi preferiti dai fan, tra cui Itachi, Gaara, Jiraiya, Kakashi e, naturalmente, il Team 7 Genin originale composto da Naruto, Sasuke e Sakura. La collezione debutta in esclusiva www.dimmakcollection.com e sulla piattaforma NTWRK il 3 aprile 2021.

Acquista l’action figure di Naruto