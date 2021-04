Hasbro Pulse Fan Fest e successivamente confermato tramite i social media ufficiali, è stato annunciato che Snake Eyes: GI Joe Origins sarebbe stato spostato dal 22 ottobre 2021 al 23 luglio 2021.

Snake Eyes: GI Joe Origins – una nuova data d’uscita

Dire che non c’è stato un programma di rilascio coerente in oltre un anno di Snake Eyes: GI Joe Origins sarebbe un eufemismo, per non dire altro. La pandemia di COVID-19 in corso e il lancio del vaccino più lento di quanto volessimo ha costretto gli studi cinematografici a continuare a ritardare i loro film o a rischiare un’uscita ibrida.

Durante il live-stream dell’Hasbro Pulse Fan Fest e successivamente confermato tramite i social media ufficiali, è stato annunciato che Snake Eyes sarebbe stato spostato dal 22 ottobre 2021 al 23 luglio 2021.

Summer plans made. #SnakeEyes is now coming to theatres July 23, 2021 – Experience it only on the big screen. 🐍👀@GIJoeMovie pic.twitter.com/5r9hn3JR6Z — G.I. JOE (@GIJoeOfficial) April 9, 2021

Tuttavia, la Paramount non ha annunciato se Snake Eyes: GI Joe Origins sarà uno dei titoli che ridurranno la sua permanenza nelle sale cinematografiche, ma considerando la data di uscita, non sarebbe sorprendente.

L’annuncio dell’uscita è arrivato anche con un nuovo look scintillante del logo.

A proposito di Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Snake Eyes: G.I. Joe Origins è un film del 2007 diretto da Robert Schwentke. Henry Golding interpreta il personaggio principale, sostituendo Ray Park, mentre Andrew Koji, Iko Uwais, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira, Steven Allerick e Peter Mensah sono protagonisti in ruoli secondari.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins doveva essere rilasciato il 22 ottobre 2021 dalla Paramount Pictures, dopo essere stato ritardato più volte rispetto a una data originale di marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19.

Il film racconta la storia d’origine del personaggio Snake Eyes e della sua ricerca di vendetta nei confronti dell’uomo che ha ucciso suo padre. Durante la ricerca, il protagonista si reca in Giappone e si allena con l’antico clan ninja degli Arashikage.

Acquista il Funko Pop di Snake Eyes