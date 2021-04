Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, è il primo film del Marvel Cinematic Universe incentrato su un supereroe asiatico della Marvel che, oltre ad introdurre il vero Mandarino interpretato da Tony Chiu-Wai Leung, vedrà un cast composto principalmente da attori e attrici di origini asiatiche.

Adesso grazie al merchandise possiamo dare uno sguardo da vicino al costume e di conseguenza di come apparirà l’eroe nel Film. L’utente di Twitter @thattreycarvel ha condiviso un’immagine che mostra la statuetta dellla popolare serie Marvel Legends di Shang-Chi dal Film Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Questi scatti mostrano il costume rosso scuro di Simu Lui con linee nere che vanno ad ‘intersecarsi’ al design:

نظرة على الممثل 'سيمو ليو' بدور Shang-Chi 📸 pic.twitter.com/rdzJ0JEohC — Arabic Marvel (@ArabicMarvel) April 9, 2021

Ancora non abbiamo nessun trailer del film, ma possiamo aspettarci qualche sguardo alla pellicola con qualche teaser nelle prossime settimane dato che è praticamente pronta causa il rinvio della stessa per l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: in anteprima

Il film segue la storia di Shang-Chi, un giovane ed abile guerriero esperto di arti marziali in fuga dal proprio passato, quando viene coinvolto in una misteriosa vicenda che conduce alla pericolosa organizzazione nota come i Dieci Anelli. Come detto questa pellicola presenterà al pubblico il vero Mandarino, menzionato nel primo Iron Man e anticipato in Iron Man 3, che sarà interpretato da Tony Leung.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nelle sale cinematografiche il 3 Settembre 2021. Nel cast troviamo Simu Liu (Shang-Chi), Tony Leung (Wenwu/il Mandarino), Awkwafina (Katy), Meng’er Zhang (Xialing), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Ronny Chieng (Jon Jon), Fala Chen (Jiang Li) e Florian Munteanu (Razor Fist).

