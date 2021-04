Nel 2019, sia il Walt Disney World che il Disneyland Resort hanno aperto Star Wars: Galaxy’s Edge, uno spazio a tema immersivo che consente ai fan di Star Wars di visitare quella galassia molto, molto lontana. Ma la Disney aveva piani altrettanto ambiziosi anche per il Marvel Cinematic Universe.

Se non fosse stato per il COVID-19, avrebbe debuttato a Disney California Adventure nel Luglio del 2020, dove i fan avrebbero potuto lanciare ragnatele con Spider-Man su WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, visitare Doctor Strange al Sanctum, e persino consumare dei pasti delle e piccole prelibatezze alla Pym Test Kitchen.

In seguito alla notizia che il Disneyland Resort avrebbe finalmente riaperto il 30 Aprile, con Avengers Campus che sarebbe stato pronto per il debutto entro la fine dell’anno. Disney ha anche annunciato una proposta per espandere il Disneyland Resort per nuove spazi a tema e attrazioni.

Avengers Campus aprirà il 4 Giugno

I parchi a tema della Disney sono ancora chiusi a causa della pandemia di Coronavirus, ma l’obiettivo è quello di di riaprire il California Adventure Park dal 4 Giugno (esclusivamente per i residenti della California) inaugurando così anche l’Avengers Campus.

Per l’occasione, Disney ha pubblicato online un video ed alcune foto ufficiali dove è presente questa nuova area del parco, mostrando la base degli Avengers, il ristorante di Hank Pym ed alcune delle altre attrazioni:

Here is your first look inside Avengers Campus at Disney California Adventure park, opening June 4 to California Residents at the @Disneyland Resort! More details on the Disney Parks Blog: https://t.co/588h718Bjk #HeroesAssemble pic.twitter.com/YD3fBBcSCB — Disney Parks (@DisneyParks) April 8, 2021

All’interno dell’area sarà presente la Worldwide Engineering Brigade (abbeviata WEB), in cui Tony Stark (Nella linea narrativa del parco, è ancora vivo), ha riunito alcune delle più brillanti menti come Peter Parker, dediti allo sviluppo di nuove tecnologie che equipaggiano le persone comuni per diventare supereroi come gli Avengers.

E sarà proprio al WEB dove gli ospiti potranno sperimentare il nuovissimo WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, la prima attrazione Disney dell’amichevole Spider-Man di quartiere.

Tom Holland naturalmente riprenderà il ruolo di Peter Parker e la nuova attrazione promette divertimento per tutta la famiglia attraverso un’avventura ricca di azione, che invita gli ospiti a mettere alla prova le loro abilità di lanciatore di ragnatele.

Utilizzando una tecnologia innovativa che è stata adattata specificamente per questa attrazione, gli ospiti collaboreranno con Spidey nell’intento di catturare gli Spider-Bot andati fuori controllo.

Ci sarà la cittadella de I Guardiani della Galassia con l’attrazione Mission: BREAKOUT!, già aperta all’interno del parco nel 2017 e che continuerà a rendere gli ospiti protagonisti nel salvataggio della banda cosmica.

Ovviamente, ci sarà anche il Quartier Generale dei Vendicatori, completo dei Quinjet sul tetto, che offrirà agli ospiti l’opportunità di vedere alcuni dei loro eroi preferiti, come Capitan America, Black Panther o Black Widow.

Infatti, in tutto l’Avengers Campus, i Supereroi prendono vita in molti modi più eccitanti che mai: da Spider-Man che sfida la gravità mentre si aggira per i tetti del WEB; alle guardie del corpo di Black Panther che guidano con la loro saggezza le reclute e condividono il senso di cosa significhi essere un membro delle Dora Milaje. Anche Okoye, la loro leader, debutta per la prima volta in un parco Disney.

E non lontano dal quartier generale degli Avengers, gli ospiti potranno vedere le rovine ricoperte di vegetazione di un antico santuario e apprendere misteriosi segreti dal Dottor Strange, che addestrerà le reclute nelle arti delle arti mistiche dando vita a questo antico santuario con potenti ed incantesimi.

Naturalmente non potranno mancare l’area ristoro, dove gli ospiti potranno visitare la Pym Test Kitchen e i Pym Testing Lab, dove si potraà creare e gustare diverse e fantasiose portate: dalla pasta con le polpette fatte interamente di “impossible meat” (una carne 100% vegetale, con un bassissimo impatto ambientale e dal sapore della reale carne), ai “Pym-ini“, dei particolari panini molto lunghi e serviti al taglio; il tutto accompagnato dalla Pingo Doce, una bevanda ben presente all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Le persone avranno modo anche di mangiare allo Shawarma Palace, uno dei luoghi di ristoro preferito degli Avengers dopo la battaglia di New York. E come potrebbero mancare diversi negozi di gadget e merchandise, che permetteranno ad ogni visitatore di portarsi a casa un ricordo della visita, compresi degli Spider-Bot molto simili a quelli dell’attrazione WEB SLINGERS.

I parchi a tema del Disneyland Resort riapriranno ufficialmente al pubblico il 30 Aprile 2021, ma con capacità limitata e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, dopo un Anno di chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria causata dal virus.

Recupera il fumetto Black Panther: Chi è la Pantera Nera? (Vol. 1).