La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo, la serie anime basata sul manga Gokushufudo di Kousuke Oono, è disponibile su Netflix dall’8 Aprile 2021 e qui potete leggere la nostra recensione.

L’anime proseguirà oltre i cinque episodi pubblicati su Netflix: nel corso di un evento speciale è stato infatti annunciato che la trasposizione avrà una seconda parte.

Non ci resta che attendere la data di uscita.

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo, staff e cast dell’anime

Chiaki Kon (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal Stagione 3, Devils and Realist, Junjo Romantica) dirige l’adattamento anime de La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo presso lo studio J.C. Staff (Toradora!, DanMachi, Food Wars!) su sceneggiature supervisionate da Susumu Yamakawa (Back Street Girls: Gokudols).

Kenjiro Tsuda interpreta il protagonista Tatsu; Shizuka Itou doppia Miku, la moglie di Tatsu, mentre Kazuyuki Okitsu è Masa, tirapiedi della vecchia gang di Tatsu.

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo, a proposito del manga

Kousuke Oono ha iniziato la serializzazione del manga La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo il 23 Febbraio 2018 sul sito web Kurage Bunch della casa editrice Shinchosha.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 7 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 9 Marzo 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP Manga (cliccando qui potete leggere la nostra recensione del primo numero):

Le esilaranti vicende quotidiane di un bizzarro ex criminale alle prese con una nuova vita. Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città. Un demone in combattimento, un uomo d’onore pronto a dare la vita per i suoi compagni…E lo è ancora oggi che si è sposato. Solo che adesso i combattimenti sono svendite al supermercato con casalinghe spietate e i suoi compagni sono lavatrice e aspirapolvere. Perché Tetsu (mentre la moglie porta a casa il pane) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro ogni buon proposito..

L’opera ha ispirato anche una serie tv live action che ha debuttato a Ottobre 2020 in Giappone.

Acquista il primo volume del manga