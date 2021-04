Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 14 Aprile 2021 vedono il debutto di Shadows House di Somato e dei volumi Omegaverse di Hana Hasumi; proseguono Neun e Rent-A-Girlfriend.

Di seguito tutte le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 14 Aprile 2021; qui gli ultimi annunci.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 14 Aprile 2021 – J-POP

Shadows House 1

di somato

€ 6,50

Emilico è una giovane e allegra bambola vivente, assistente personale della nobile Kate Shadow.

Quest’ultima è una delle regali ombre senza volto che vivono in una vasta villa, in cui le bambole viventi, come Emilico, trascorrono gran parte del loro tempo a ripulire la fuliggine emessa all’infinito dai loro misteriosi padroni.

Quali pericoli e oscuri segreti incontreranno lei e Kate, mentre diventano profondamente coinvolte nei meccanismi interni della società delle ombre?

Neun 2

di Tsutomu Takahashi

€ 7,50

Sprerügen, 1940. Theo, per proteggere Acht e Neun, incontra Ulrich Neustädter, meglio noto tra le SS con il nome di DR. U, un uomo legato al suo oscuro passato, non sospettando di stare per cadere in una trappola…

Kemono Jihen 4

di Sho Aimoto

€ 6,00

I genitori si preoccupano per i figli, e i figli si preoccupano per i genitori: questa volta Kabane e compagni si ritrovano a ripercorrere la storia di una famiglia.

Alla ricerca di qualche indizio sul padre e la madre, Shiki ritorna nel paesino in cui ha vissuto da bambino.

Affidandosi ai ricordi frammentari di quegli anni, scopre che suo zio Akio sta nascondendo qualcosa..

Rent-A-Girlfriend 2

di Reiji Miyajima

€ 5,90

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima fidanzata, si sente così disperato da… rivolgersi a un servizio online per affittarne una nuova su misura!

Incontra così Chizuru, una fanciulla tanto carina e dolce da non crederci.

Sarà davvero oro quello che luccica o nella “vita reale” Chizuru potrebbe non essere altrettanto amabile?

Prime Rose 2 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Per portare la pace tra due regni in guerra, gli ultimi nati delle due famiglie reali vengono scambiati come ostaggi e cresciuti ognuno nel Paese nemico, ma le macchinazioni oscure di una setta demoniaca minacciano di far precipitare nel caos un mondo già devastato… Tre decenni dopo Zaffiro, Osamu Tezuka trova in Prime Rose una nuova principessa guerriera, costretta dal fato ad abbandonare una tranquilla vita da liceale per impugnare la spada e salvare un pianeta dal passato misterioso!

Re:Zero – Light Novel 9

di Tappei Nagatsuki, Shinichirou Otsuka

€ 12,00

Dopo essere stato sconfitto da Petelgeuse Romanee-Conti, Subaru Natsuki riavvolge il tempo ancora una volta.

Con le conseguenze della furiosa battaglia ancora vivide nella mente, il ragazzo elabora con i suoi compagni un piano per fermare il terribile Arcivescovo del Peccato, che ha scoperto essere in grado di impossessarsi dei corpi altrui.

Nel frattempo, Emilia nota strane presenze nascoste nei paraggi della magione e cerca di tutelare la sicurezza degli abitanti del villaggio, che però la ignorano a causa delle sue origini di mezz’elfa.

La fanciulla si perde d’animo, ma l’arrivo del Demone della Spada porterà una ventata di speranza…

Pendulum – Jujin omegaverse

di Hana Hasumi

€ 6,90

In un mondo nel quale la società è divisa in individui Alpha, Beta e Omega, Kai è un giovane senza famiglia e viene accolto dai Siegfried, il più potente clan di esseri mannari del paese.

Kai inizia a sentirsi attratto dall’Alpha, Luard, con il quale vorrebbe compiere il proprio destino come Omega: avere figli…ma nel clan Siegfried non ci si può legare per la vita e Kai dovrà amare anche altri!

Remnant – Omegaverse 1

di Hana Hasumi

€ 6,90

In un mondo nel quale la società è divisa in individui Alpha, Beta e Omega, Daath e sua sorella Bella vivono in orfanotrofio, in attesa del destino che spetta loro in qualità di Omega: vedersi assegnato uno sposo, appena raggiunto il primo calore.

Ma Daath non intende separarsi dall’unico familiare che gli resta, specialmente dopo avere scoperto che il prete che dovrebbe dare gli Omega in sposi… li sta invece vendendo come fossero merce!

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 14 Aprile 2021 – Edizioni BD

PTSD – lontana da casa

di Guillaume Singelin

€ 19,50

In un futuro molto vicino al nostro presente, Jun torna a casa dopo aver servito il suo paese in una guerra impopolare.

Isolata e malvista nella sua stessa città, segnata nel corpo e nella mente, il suo unico desiderio è sprofondare nell’oblio che solo le pillole sanno regalarle.

La gentilezza di una sconosciuta e la crudeltà delle gang locali, però, la spingeranno a tornare a vivere e a combattere per qualcosa.

