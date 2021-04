Godzilla vs Kong è nelle sale da più di una settimana negli Stati Uniti, quindi questo significa che il film è sttao distribuito anche su HBO Max. Grazie a un nuovo programma di rilascio ibrido, il film MonsterVerse è più accessibile che mai, quindi gli abbonati si sono letteralmente riversati su HBO Max per guardare Godzilla vs Kong. E ora, un nuovo report sostiene che il blockbuster ha anche portato un’ondata di nuovi utenti al servizio.

Godzilla vs Kong – i fan invadono HBO Max

Secondo un nuovo pezzo di Variety, il servizio di analisi TVision ha tenuto sotto controllo la base di utenti di HBO Max da quando Godzilla vs Kong è andato in onda. Il rapporto suggerisce che il sito ha goduto di una delle sue settimane più forti in termini di accoglienza di nuovi utenti dal suo lancio lo scorso maggio.

Godzilla vs Kong ha sancito la terza migliore settimana di sempre per HBO.

Ovviamente, Warner Bros. è soddisfatta di questi numeri e ha detto che Godzilla vs Kong è stato un guadagno storico per HBO Max. In una recente dichiarazione, lo studio ha affermato che il film ha goduto di un

“pubblico più ampio di qualsiasi altro film o spettacolo su HBO Max sin dal lancio“.

Fortunatamente, sembra che il film stia andando bene anche al botteghino: Godzilla vs Kong dovrebbe superare i 300 milioni di dollari di incasso totale nel mondo, e la sua uscita negli Stati Uniti è stata migliore di qualsiasi altro film da quando la pandemia è iniziata lo scorso anno.

Due leggende si scontrano in Godzilla vs Kong: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

