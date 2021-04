Flashbook Edizioni ha annunciato la pubblicazione della serie manga Ikoku Nikki – Journal with witch di Tomoko Yamashita, josei in corso dall’8 Giugno 2017 sulle pagine della rivista Feel Young edita da Shodensha.

La serie debutterà a Luglio nella consueta edizione da fumetteria a 5,90 Euro.

Flashbook Edizioni presenta così la serie:

Takumi Asa all’età di 15 anni perde entrambi i genitori e viene accolta in casa da una zia scrittrice, Takumi Makio.

La donna non sembra essere il massimo della simpatia, dura e schietta, le dice subito che non sa se potrà mai volerle bene, ma che vivere da lei è sempre meglio che essere trasferita da un parente all’altro.

Makio in verità non è mai stata in buoni rapporti con la madre anzi detestava la sorella. Non se ne conoscono i motivi, ma proprio a causa di questi sentimenti ci sarà un muro invisibile tra lei e la nipote.

Una coabitazione difficile per entrambe, ma forse col tempo…

Nominato ai Taisho sia nel 2019 che nel 2020, così come al Kono manga ga sugoi, “Ikoku Nikki – Journal with witch” è uno tra gli slice of life più apprezzati del momento, un’opera adulta e appassionante come poche se ne vedono, del resto Tomoko Yamashita ha saputo emergere proprio grazie allo stile maturo e alla grande poliedricità che le conferiscono quel tocco in più.