Marvel ha dato ai fan ciò che volevano pubblicando la versione completa della scena in cui possiamo vedere ballare (a modo suo!) il barone Zemo da The Falcon and the Winter Soldier.

The Falcon and the Winter Soldier – ammirate la lunga danza del Barone Zemo!

La seconda serie Disney + sceneggiata da Marvel è ufficialmente a metà della sua corsa. The Falcon and the Winter Soldier segue le vicende di Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) mentre si imbarcano in una nuova missione all’indomani di Avengers: Endgame. Oltre ad affrontare nuove minacce, i due devono combattere i propri conflitti interni. Sarebbe utile se potessero anche provare ad andare d’accordo.

L’episodio 3 di The Falcon and the Winter Soldier ha mostrato Sam e Bucky in viaggio verso Madripoor insieme al villain di Captain America: Civil War, il Barone Zemo (Daniel Brühl), che Bucky ha aiutato a evadere di prigione.

Non si può negare che Zemo abbia portato un po ‘di leggerezza a The Falcon and the Winter Soldier. Le sue mosse sulla pista da ballo di Sharon Carter (Emily VanCamp), in particolare, hanno guadagnato una grande attenzione da parte dei fan, nonché il loro divertimento.

Dopo aver appreso che una parte significativa della danza di Zemo è stata tagliata da The Falcon and the Winter Soldier, i fan hanno fatto una campagna online affinché Marvel rilasciasse la scena completa.

Il ballo di Zemo in The Falcon and the Winter Soldier è dunque diventato virale, al punto che i fan hanno dato vita all’hashtag #ReleaseTheZemoCut. E sono stati ascoltati.

Marvel ha pubblicato la versione completa del ballo di Zemo sui social media per il divertimento di tutti. E per rendere il tutto ancora più esilarante, lo studio ha condiviso una versione di un’ora del suo ballo su YouTube, che trovate in cima a questo articolo. Qui in basso c’è l’annuncio ufficiale della scena, corredato dal relativo video:

