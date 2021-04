A quanto pare, Saw 10 sarebbe già nei piani. È quindi ora che iniziamo a pensare alla saga di Saw come uno dei più grandi slasher nella storia dell’horror, insieme a saghe come Venerdì 13 (Jason Voorhees), Nightmare (Freddy Krueger), Halloween (Michael Myers), La Bambola Assassina (Chucky), Scream e Hellraiser (Pinhead).

Lionsgate sta per dare nuova linfa vitale al franchise il mese prossimo con Spiral – L’eredità di Saw, il nono film con protagonista Chris Rock che riporta il regista di Saw II-IV Darren Lynn Bousman dietro la telecamera, ma stando ai nuovi report i produttori di Twisted Pictures hanno già iniziato lo sviluppo di Saw 10.

Saw 10 – le voci sul film

Nell’ultimo numero, Production Weekly mostra Saw 10 come attualmente in fase di sviluppo. Ha causato un po’ di agitazione su reddit poiché i fan più accaniti hanno notato che Atomic Monster Productions di James Wan è fra i produttori del film. Questo potrebbe significare che Wan, che ha fatto il suo debutto alla regia nel primo Saw nel 2004, sia tornato per aiutare a sviluppare il decimo film della serie.

Tuttavia Wan, come uno dei co-creatori accanto a Leigh Whannell, è stato un produttore di ogni singolo film dall’inizio. Bloody Disgusting ha confermato che Atomic Monster è elencato per errore e non è coinvolto nel film in uscita.

Detto questo, le fonti confermano che un decimo film è in fase di sviluppo attivo. Ciò che questo significa esattamente è però ancora un mistero, poiché Twisted Pictures e Lionsgate sono noti per muoversi in direzioni diverse durante il processo di produzione

È anche possibile che il riscontro economico al botteghino di Spiral, nelle sale dal 14 maggio, possa influenzare il futuro del franchise, ma al momento è rematuro fare previsioni a riguardo. Per questo, vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti del caso.

Acquistate Saw QUI!