Super Dragon Ball Heroes – chi è il Saiyan mascherato?

Super Dragon Ball Heroes è entrato in un nuovo arco chiamato “Space-Time War” e ci sono molti misteri che riguardano le nuove minacce che Goku e Vegeta stanno affrontando sia nell’universo principale che a causa della Pattuglia del Tempo. Uno dei tanti misteri riguarda il nuovo Saiyan Mascherato.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Super Dragon Ball Heroes.

Due nuovi guerrieri mascherati sono entrati in scena, e i fan di Dragon Ball hanno iniziato a chiedersi chi siano questi combattenti Saiyan e quali ruoli giocheranno nella serie spin-off che ha introdotto così tanti nuovi concetti e personaggi nel franchise shonen di Akira Toriyama.

Con l’ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, vediamo Goku collaborare con un alleato inaspettato, Hearts, l’ex cattivo che si è rivelato dalla parte dei mortali nel tentativo di liberare l’universo dall’influenza degli dei.

Come afferma Hearts, sta cercando di fermare Fuu per il suo uso del Seme Universale e assiste Goku nella lotta contro il tag team formato dai fratelli Freezer e Cooler. Nell’adattamento del manga per questa trama, tuttavia, vediamo Hearts mentre si avvicina a uno dei Saiyan Mascherati, che è chiaramente un personaggio malvagio che si nasconde nell’ombra.

L’utente di Twitter DBS Chronicles ha condiviso alcune riflessioni sull’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Heroes, mostrando l’incontro di Hearts con il Saiyan mascherato:

