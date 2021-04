One Piece - manga in pausa, ecco la data di uscita del Capitolo 1011

In attesa dell’arrivo del Capitolo 1010 di One Piece, la cui pubblicazione è prevista per il lunedì 12 aprile 2021 attraverso le pagine del numero 19 di Weekly Shonen Jump, apprendiamo altresì che l’opera dei record del maestro Eiichiro Oda sarà in pausa la settimana successiva.

Ciò si intende che il Capitolo 1011 non arriverà in tempi brevi, slittando al 26 aprile come parte integrante dello speciale numero doppio 21-22 di Shonen Jump.

Ancora, proprio in vista del ritorno, il manga sarà sulla copertina del magazine e il Capitolo 1011 vanterà una pagina a colori introduttiva.

Se foste interessati, qui potete raggiungere le prime anticipazioni del Capitolo 1010. Attenti, tuttavia, agli spoiler.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1009 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 97 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 968 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.