Batman v Superman: Dawn of Justice – il controverso processo di scrittura

Chris Terrio ha recentemente parlato con Vanity Fair del suo coinvolgimento con Batman v Superman e Justice League. Durante la lunga intervista, ha parlato di come si è unito con il regista e la star di Argo per rivedere la sceneggiatura di Batman v Superman e dargli più profondità.

“Ben Affleck mi ha chiamato e ha detto che stava lavorando a questo film, che era un film di Superman in cui avrebbe interpretato Batman. Quindi mi ha chiesto se avessi letto la sceneggiatura e se avessi preso in considerazione la possibilità di riscriverla. Mi ha chiesto se avrei fatto un lavoro sui personaggi. Quindi era già determinato e presente nello storyboard che Batman avrebbe cercato di uccidere Superman e che Batman avrebbe intrapreso una strada oscura“.

Terrio ha parlato anche del titolo del film, di cui è stato all’oscuro finché non lo ha scoperto in rete:

“Ho scritto le bozze del film Batman / Superman, che non si chiamava Batman v Superman: Dawn of Justice. Non ho nominato la sceneggiatura. In effetti, ho scoperto come si chiamava il film insieme al resto del mondo su Internet. Non sono stato consultato sul titolo del film, e sono rimasto sorpreso come chiunque altro. Non l’avrei chiamato Batman v Superman: Dawn of Justice.

L’ho sentito e ho pensato, suona semplicemente autoreferenziale. Sordo. L’intenzione del film era di fare qualcosa di interessante, oscuro e complesso, non un match della WWE con un titolo come Batman v Superman: Dawn of Justice“.