Star Comics ha diffuso le novità in uscita a Giugno 2021, aggiornando la sezione del proprio sito web ufficiale dedicato alle uscite mensili.

Tra i debutti spicca quello di Tower of God, l’atteso webtoon di Siu che ha ispirato la serie animata diffusa da Crunchyroll.

Il primo numero uscirà anche con una copertina variant firmata da Giacomo Bevilacqua, disponibile in esclusiva per gli Star Days.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA IL FIORE DELLA FELICITÀ – ROMANZO

di Aya Yajima, Koyoharu Gotouge

14.5 x 21, 144 pp., b/n, € 15,00

Arriva finalmente in Italia la serie di novel ispirate alle avventure di Tanjiro e compagni. In questa prima uscita, oltre alla storia che dà il titolo al volume, vi aspettano racconti su Zenitsu, Inosuke e vari membri della Squadra Ammazza Demoni, tutti episodi inediti nell’opera principale, oltre a una storia breve incentrata sull’extra “Campus Kimetsu”!

Nel villaggio in cui il suo gruppo si è fermato, Tanjiro vede la radiosa figura di una sposina che sembra avere la stessa età di Nezuko. Desiderando la stessa felicità anche per la sorella, parte da solo alla ricerca di un fantomatico fiore sul quale circola una leggenda…

LIFE – CAMMINANDO SULLA LINEA

di Miya Tokokura

13 x 18, b/n e colori, € 6,50

Ecco a voi il toccante racconto della vita di due uomini innamorati, in bilico tra un sentimento forte e immutabile e una realtà in continua evoluzione.

Il serissimo Ito e l’ingenuo Nishi si conoscono per caso mentre, di ritorno da scuola, giocano ognuno per conto proprio a “camminare sulla linea bianca”.

NON VOLEVO INNAMORARMI

di Minta Suzumaru

13 x 18, b/n, € 6,50

Arriva un’impacciata e dolce storia d’amore tra un affascinante studente universitario, apparentemente immune ai problemi di cuore, e un timido impiegato che non sa (ancora) cosa significhi innamorarsi.

Attratto dall’aura di mistero che lo ammanta, lasciandosi trascinare dall’impeto del momento, Yoshino finisce per andarci a letto…

Un giorno, quando ormai sta per abbandonare ogni speranza di trovare l’amore, decide di farsi coraggio e varca la soglia di un gay bar dove conosce Ro, un ragazzo dai capelli color argento.

Yoshino è gay, ha quasi trent’anni e non ha mai avuto una relazione.

BLACKING OUT

di Chip Mosher, Peter Krause

20 x 30.5, cartonato, 56 pp., colori, € 13,90

Conrad, ex poliziotto caduto in disgrazia, cerca la redenzione tentando di risolvere un omicidio irrisolto durante la stagione degli incendi della California meridionale.

Connie segue un unico indizio, un crocifisso, per scoprire le ragioni dietro la morte di Karen Littleton, il cui corpo è stato ritrovato in mezzo a un incendio che ha devastato la regione. La ricerca lo porta a scontrarsi con il padre della vittima (nonché principale sospettato), Robert Littleton, ma anche con gli ostili ex colleghi delle forze di polizia locali.

Per tutto il tempo, Conrad combatte contro un pesante alcolismo, che annebbia le sue facoltà.

La discesa di Conrad nelle parti più buie della città rischia di farlo perdere, ma per fortuna può contare su Anita, sua vecchia amica, e su Mattie, abile meccanico.

Un thriller veloce e grintoso, a metà tra Fate Fuori Ramirez, True Detective e The Truth About the Harry Quebert Affair, caratterizzato da continui colpi di scena.