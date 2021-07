Cestvs The Roman Fighter, trasposizione anime della saga a fumetti di Shizuya Wazarai, debutterà il 14 Aprile all’interno del contenitore +Ultra di Fuji TV.

In apertura possiamo guardare il nuovo video promozionale, sulle note della canzone della sigla di chiusura Kirei da di Sarasa Kadowaki.

Crunchyroll, che distribuirà la serie anche in Italia, così la presenta:

Cestvs combatte il suo primo scontro nella scuola d’addestramento per schiavi gladiatori. Anche se è disorientato nello scoprire che il suo avversario sia il suo migliore amico, lui vince e il suo avversario resta ucciso.

Secondo il suo istruttore Zafar, i perdenti non hanno futuro. “Ogni volta che vinci, il tuo avversario muore”. Sei praticamente un assassino!

Con tutta l’amarezza e la rabbia cinte nei suoi pugni, Cestvs sopravvive, ma uno dopo l’altro vari avversari si stagliano di fronte a lui, come anche l’ombra di Nerone, il quinto imperatore di Roma.

Senza altre vie per guadagnare la libertà, potrà Cestvs impossessarsi del suo futuro?