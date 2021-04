Diablo II Resurrected si prepara per un’alfa tecnica. A partire da oggi 9 aprile è possibile accedere ai server Blizzard per provare con mano il gioco. Per farlo è molto semplice, basta andare sulla pagina principale, registrarsi, e Blizzard vi manderà un invito per poter accedere. È bene notare che, per via dell’enorme volume di richieste, l’invito potrebbe arrivare con un po’ di ritardo.

Per adesso l’alfa di Diablo II Resurrected è disponibile soltanto per gli utenti PC, ma la casa di sviluppo ha già fatto sapere che più tardi si estenderà anche per console, sebbene non abbia parlato di date. Il primo test si terrà il 12 aprile e sarà disponibile per tutti coloro dotati di un invito.

Voi cosa ne pensate? Siete pronti per l’alfa di Diablo II: Resurrected?

Diablo II Resurrected – una remaster attesa

Diablo II Resurrected era stato descritto da Blizzard in questi termini:

“Diablo II Resurrected prende il classico 2D basato sugli sprite e lo porta nel presente con rendering 3D completo basato sulla fisica, illuminazione dinamica, animazioni ed effetti per gli incantesimi rinnovati, il tutto fornito incredibilmente con una risoluzione fino a 4K. Tutti i 27 minuti dei filmati classici del gioco, sono stati rifatti, ripresa per ripresa, da zero. Anche i suoni da incubo di Sanctuary e la sua memorabile colonna sonora sono stati rinvigoriti per supportare il suono surround Dolby 7.1. Aumentando di livello le capacità audio e visive del gioco, Diablo II Resurrected mostrerà la profondità del gameplay e il design caratteristico che continuano a intrattenere i giocatori di tutto il mondo ancora oggi.”

Era stato anche confermato che Diablo II Resurrected non andrà a sostituire il gioco originale, poiché esisterà nel proprio ecosistema separato. Questa preoccupazione era stata sollevata a causa dei problemi che c’erano stati con Warcraft III: Reforged, che andava effettivamente a sostituire il gioco originale, non permettendo ai giocatori che possedevano Warcraft III di scaricarlo di nuovo dopo l’uscita di Reforged.

